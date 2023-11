MW3 : L’incroyable exploit qui se termine par un ban

Réaliser des vidéos multijoueurs incroyables dans Call of Duty est une tradition bien établie, mais l’incroyable aventure d’un joueur dans MW3 a involontairement eu d’étranges répercussions.

Pour ceux qui auraient manqué toute l’histoire des débuts de YouTube, les montages de Call of Duty étaient l’une des formes de divertissement les plus populaires sur la plateforme. Ils ont suscité suffisamment d’intérêt sur l’aspect compétitif du jeu pour rendre les championnats mondiaux d’aujourd’hui viables.

Bien que leur popularité ait diminué ces dernières années, il existe encore de nombreux exemples récents de joueurs exceptionnels de Call of Duty montrant ce qu’ils font le mieux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une vidéo du genre fait aujourd’hui le tour des réseaux sociaux, grâce à sa combinaison de gameplay impressionnant et des conséquences hilarantes qui ont suivi.

Joueur réalise un clip MW3 si impressionnant qu’il se fait bannir

L’utilisateur ItsRomanz a posté un clip vidéo sur Twitter/X, présentant un triple headshot, un kill collatéral rapide dans MW3.

Malheureusement pour lui, après avoir réalisé le multi-kill et abattu trois autres ennemis avec des headshots lors du combat, il a été éjecté du jeu et des serveurs de Call of Duty entièrement. Ce message a rapidement changé et a confirmé la nouvelle encore pire selon laquelle le joueur avait été temporairement banni du jeu.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faze Blaze a partagé le clip sur son fil Twitter, suscitant de nombreux commentaires de la part de la communauté.

Un utilisateur a partagé son problème similaire avec le jeu, en disant : « Je reçois des erreurs de dev quand j’utilise un mouvement trop rapide ou si je suis sur une série de 20+ kills ».

D’autres ont voulu partager leur croyance que des incidents comme celui-ci pointent vers des problèmes plus larges au sein des jeux Call of Duty en général, en disant : « Cela résume tous les problèmes avec cod ces jours-ci et ces conneries de SBMM. Faites quelque chose de bien et ce n’est pas autorisé ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La durée du ban Romanz reste flou et Activision n’a pas encore répondu à la question de savoir comment cette situation s’est produite. Il se pourrait que l’équipe ennemie ait massivement signalé son profil, bien que cela semble assez improbable.

Avec le dernier Call of Duty sous le feu des critiques pour les insuffisances de sa campagne solo et des problèmes plus importants avec le multijoueur, des vidéos comme celle-ci ne feront rien pour apaiser les préoccupations. Reste à voir si Activision fera quelque chose pour empêcher que cela se reproduise.