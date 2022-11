La meilleure classe du LA-B 330 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Modern Warfare 2 propose une puissante sélection de snipers à utiliser, et le LA-B 330 est certainement l’un des meilleurs. Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme.

Les snipers ont toujours fait partie intégrante de Call of Duty depuis CoD 4 en 2007. Et cette année encore, Modern Warfare 2 perpétue la tradition en proposant des fusils de précision puissants, parfaits pour les combats à distance et à courte portée.

Le LA-B 330, un fusil à verrou qui offre une tonne d’accessoires pour améliorer sa vitesse de visée (ADS) et de tir, est notamment l’un des meilleurs choix en ce qui concerne les snipers dans MW2.

Alors si vous souhaitez utiliser cette arme, découvrez comment vous devez l’équiper.

Sommaire

Activision Le LA-B 330 est un sniper extrêmement puissant dans MW2.

La meilleure classe du LA-B 330 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du LA-B 330

Canon : Canon ZLR Executor 80

Laser : FSS OLE-V

Lunette : SP-X 80

Crosse : Amortisseur ZLR T70

Busc : Aide à la visée 406

Tous les accessoires de cette classe du LA-B 330 de Modern Warfare 2 sont destinés à améliorer la vitesse ADS de l’arme et le temps de transition du sprint au tir, ce qui va vous permettre de quickscope les ennemis avec beaucoup de facilité.

Alors pour débuter, nous vous conseillons le Canon ZLR Executor 80, car il augmente à la fois la vitesse ADS et la vitesse des balles, mais comme il réduit la portée des dégâts, nous ne le recommandons que pour le jeu en 6v6.

Ensuite, le laser FSS OLE-V est le choix parfait pour ce sniper, car il améliore sa précision, sa vitesse ADS et son temps de transition du sprint au tir.

En ce qui concerne la lunette, le SP-X 80n est tout simplement le meilleur choix. Enfin, la combinaison de la crosse Amortisseur ZLR T70 et de l’Aide à la visée 406 rend le LA-B 330 encore plus rapide et redoutable.

Les meilleurs atouts pour une classe LA-B 330

Atout de base 1 : Pillard

Atout de base 2 : Surarmement

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

La gestion des munitions est particulièrement complexe avec le SPR-R 208. L’atout Pillard permet de largement compenser cette faiblesse en récupérant des munitions sur vos ennemis tombés au combat.

Comme pour toutes les armes à très longue distance, il est recommandé d’utiliser Surarmement afin de porter une seconde arme principale. Généralement, on choisira une mitraillette pour faire le travail dans les escarmouches à courte portée.

Main leste est un must have pour beaucoup de classes. Le SPR-R 208 a un petit chargeur, et vous ne voulez certainement pas passer votre temps coincé dans l’animation de rechargement.

Enfin, Fantôme est tellement polyvalent qu’il serait dommage de s’en priver. Ne pas être repéré facilement est bien plus puissant qu’on ne pourrait le penser au premier abord.

Les meilleurs équipements pour une classe LA-B 330

Tactique : Grenade Flash

Mortel : Charge pénétrante

Amélioration de combat : Silence de mort

Les explosifs sont incroyablement puissants dans MW2, et c’est pourquoi nous vous conseillons la combinaison de la Grenade Flash et de la Charge Pénétrante.

Enfin, l’amélioration Silence de mort vous permettra de vous positionner à des points de vue avantageux sans alerter tous les ennemis aux alentours.

Comment débloquer le LA-B 330 dans Modern Warfare 2

Si vous vous demandez comment débloquer le LA-B 330 dans Modern Warfare 2, il vous suffit simplement d’atteindre le niveau 16 avec le SA-B 50.

Mais à cause de la fonction Plateforme, pour débloquer le SA-B 50, vous devrez d’abord atteindre le niveau 7 avec le SP-R 208.

Les meilleures alternatives au LA-B 330 dans Modern Warfare 2

Presque tous les snipers de Modern Warfare 2 sont très puissants, vous aurez donc l’embarras du choix si vous cherchez une alternative au LA-B 330.

Le MCPR-300 ou encore le SPR-R 208 sont notamment d’excellentes armes que nous vous conseillons d’utiliser.