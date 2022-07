Modern Warfare 2 : Liste des bonus de séries d’éliminations qui ont fuité

Découvrez tous les bonus de séries d’éliminations (killstreaks) de Call of Duty: Modern Warfare 2 qui ont leaké jusqu’à maintenant.

Enchaîner plusieurs éliminations d’affilée sans mourir dans une partie de Call of Duty est un sentiment très spécial et il l’est encore plus que le jeu vous récompense avec des bonus surpuissants à utiliser pour martyriser vos adversaires encore plus. Au fil des années, les joueurs se sont munis de séries d’éliminations iconiques telles que les chiens d’attaque, les hélicoptères d’attaque voire même la Nuke tactique.

Selon des récentes fuites, on s’attend à ce que Modern Warfare 2 nous offre un compromis très intéressant de bonus avec des nouvelles créations et classiques du passé. Ci-dessous, voici une liste des killstreaks de MW2 qui ont déjà leaké.

Grâce à des fichiers de Warzone Mobile, le leaker Reality a réussi à publié de nombreuses fonctionnalités attendues sur Modern Warfare 2 dont des modes de jeu, des atouts et des bonus de séries d’éliminations.

Pour l’instant, nous sommes encore loin d’avoir une liste complète des killstreaks de MW2 mais nous en avons tout de même une petite partie.

Liste des bonus de séries d’éliminations de Modern Warfare 2

Bonus de séries d’éliminations Description Éliminations requises (prédiction) Drone Le drone est un classique de la franchise qui vous permet de repérer facilement vos adversaire sur la mini-carte. 4 Colis de fumée On ne sait pas encore s’il s’agit d’un colis de stratégique classique ou de quelque chose de nouveau lié potentiellement à de l’équipement. 4 Bombe de combustible Le Missile Predator version Modern Warfare 2, simple et efficace. 5 Cluster Spike Il ressemble à une Betty bondissante avec plus de dégâts explosifs grâce à ses 4 charges. 5 Frappe thermobarique Même si la frappe de napalm n’est apparue que sur les jeux Black Ops, ceci pourrait en être une nouvelle version. 7

Il faudra sûrement attendre plusieurs semaines voire la sortie du jeu et/ou de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 pour avoir une vision plus précise des séries d’éliminations !