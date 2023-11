Les missions de combat ouvertes de MW3 vont révolutionner le mode campagne

La campagne de Modern Warfare 3 va apporter une innovation de taille avec ses missions de combat ouvertes. Ces missions ne suivent pas un scénario linéaire et vont offrir aux joueurs une véritable flexibilité d’approche.

Modern Warfare 3 est sans doute l’un des jeux les plus attendus de cette année, prévu pour sortir le 10 novembre.

Les attentes sont énormes, tant la franchise a réussi à captiver des millions de joueurs à travers le monde. Cette nouvelle itération promet d’apporter une multitude de nouveautés, à commencer par une campagne solo riche en émotions et en scénarios complexes.

De plus, ce nouvel opus introduit des missions de combat ouvertes, offrant ainsi une flexibilité inédite dans la manière d’aborder les objectifs et d’interagir avec l’IA.

Activision Modern Warfare 3 va proposer de nombreuses zones de combat ouvertes.

Par le biais d’un entretien que nous avons partagé avec Dave Swenson (Creative Director chez Sledgehammer Games) et Shelby Carlton (Narrative Designer), ils nous expliquent : “Les ennemis IA ou même les alliés IA vont agir en fonction de vos choix et des événements qui vont en découler. Ces missions sont conçues avec des IA beaucoup plus intelligentes que les ‘ennemis normaux’.“

Cette liberté tactique et la réactivité des IA signifient que les missions de combat ouvertes seront de véritables défis. Les joueurs seront amenés à essayer différentes approches, certainement à travers plusieurs tentatives, pour découvrir la meilleure manière de remplir leurs objectifs.

Mais ce n’est pas tout. Ces niveaux offriront aussi une variété d’armes et de caisses de ravitaillement disséminées un peu partout. “Même si vous mourrez après les avoir récupérées, ces armes et équipements feront partie de votre inventaire, et par conséquent, vous pourrez créer votre nouvelle classe en conséquence“, ajoutent Swenson et Carlton.

En somme, vous pouvez faire ces missions de différentes manières. Vous pouvez décider de jouer de manière furtive avec un silencieux équipé à votre arme et éliminer discrètement vos adversaires, ou alors vous pouvez vous la jouer à la Rambo avec une mitrailleuse et foncer dans le tas.

Autant dire que ces missions de combat ouvertes vont totalement révolutionner votre expérience de jeu en termes de stratégie.