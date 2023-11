La campagne de Modern Warfare 3 fera découvrir de nouveaux aspects de Verdansk

Modern Warfare 3 se rapproche de plus en plus, et les joueurs peuvent déjà se lancer dans la campagne qui va proposer un retour sur la carte Verdansk du premier Warzone tout en proposant de nouvelles découvertes de ce lieu emblématique.

Le 10 novembre marquera la sortie très attendue de Modern Warfare 3, la suite directe du succès retentissant qu’a été Modern Warfare 2 l’année dernière. L’excitation est à son comble au sein de la communauté des joueurs, tant les attentes sont grandes.

Des nouveautés comme les missions de combat ouvertes et le retour sur Verdansk font déjà beaucoup parler.

Mais pour les plus impatients, il y a une excellente nouvelle : un accès anticipé au mode campagne est disponible le 2 novembre. Cette sortie est non seulement l’occasion de se plonger dans une aventure solo épique, mais aussi de retrouver ou découvrir un univers qui a déjà conquis des millions de fans à travers le monde.

Une autre grande nouveauté de la campagne de Modern Warfare 3 réside dans l’intégration de Verdansk, la carte emblématique du premier Warzone.

Au cours d’un entretien, Dave Swenson (Creative Director chez Sledgehammer Games) et Shelby Carlton (Narrative Designer) nous ont révélés : “Nous avons réutilisé la même version de Verdansk que tout le monde connaît. Nous avons déjà montré une mission qui se déroule dans le Goulag de cette carte, et bien sûr, d’autres missions se dérouleront à d’autres endroits de cette carte emblématique du Battle Royale.“

Mais l’excitation ne s’arrête pas là. Les développeurs ont également ouvert de nouvelles zones de Verdansk, jusqu’alors inaccessibles dans le Battle Royale.

“Les joueurs pourront découvrir de nouveaux aspects de cette carte. Vous pourrez vraiment explorer en profondeur certains lieux spécifiques, comme le Goulag par exemple. Vous pourrez accéder à des pièces que vous n’avez encore jamais vues“, ajoutent-ils.

Ainsi, la campagne de Modern Warfare 3 offre non seulement une nouvelle dimension de gameplay, mais également la chance de redécouvrir et d’explorer plus profondément un univers déjà adoré par les fans.

