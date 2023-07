Tous les buffs et nerfs des armes de Warzone et MW2 – Saison 4 Rechargée

La Saison 4 Rechargée début sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 ! Découvrez le patch d’équilibrage des armes.

À chaque Saison ou mise à jour Rechargée, Modern Warfare 2 et Warzone 2 ont droit à un rééquilibrage massif de l’arsenal disponible.

En appliquant de nombreux buffs et nerfs à l’arsenal, les développeurs chamboulent la meta en s’assurant que les mêmes armes ne se retrouvent pas systématiquement au sommet des tier lists saison après saison.

La Saison 4 Rechargée ne fait pas exception à la règle puisque la mise à jour comprend un rééquilibrage conséquent pour les derniers opus de Call of Duty.

Sans plus attendre, voici tous les buffs et nerfs des armes de la Saison 4 Rechargée, traduis depuis le patch note officiel publié en anglais sur le blog de Call of Duty.

Patch note d’équilibrage Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 4 Rechargée

Général

Améliorations de la mise en file d’attente des tirs pour les armes semi-automatiques et en rafale “Nous avons amélioré la mise en file d’attente des tirs pour mieux détecter les événements de tir d’arme prévus et empêcher l’effet occasionnel de “bourrage”. Cela résulte en une expérience de tir plus fluide pour la plupart des pistolets et des fusils de combat semi-automatiques.”

Les barres de statistiques des armes de base ont été mises à jour pour refléter plus précisément leur fonctionnalité

Les valeurs de statistiques des accessoires ont été mises à jour pour refléter plus précisément leur fonctionnalité

Équilibrage des armes

Warzone

“Au lancement de la Saison 04, les armes de Warzone ont connu un changement significatif de leurs profils de dégâts, ce qui a entraîné une augmentation globale de la durée des engagements. Avec la Saison 04 Rechargée, nous mettons davantage l’accent sur la précision dans les combats armés. Pour ce faire, chaque arme a vu ses profils de dégâts dans Warzone ajustés pour s’adapter à ce nouvel objectif d’équilibrage, avec une attention particulière accordée aux armes les plus dominantes. Bien que ce changement entraînera une gamme plus large de valeurs de TTK, signifiant que certaines armes seront capables de tuer plus rapidement lorsqu’elles sont tirées plus précisément, et plus lentement lorsqu’elles ne le sont pas – cela donne aux armes l’espace nécessaire pour se sentir plus distinctes et promeut un écosystème où chaque catégorie d’armes peut exceller.”

Mitraillettes

ISO 45 Réduction des dégâts à courte portée Réduction des dégâts à la tête | Uniquement MWII Augmentation en tir au jugé

Vaznev 9k Réduction de la portée des dégâts à courte-moyenne distance



Fusils d’assaut

Kastov 762 Réduction des dégâts à la tête | Uniquement MWII Augmentation du temps pour viser (ADS)

Kastov-74u Réduction des dégâts à la tête | Uniquement MWII Augmentation de la dispersion en tir au jugé

TAQ-56 Réduction des dégâts à la tête | Uniquement MWII



Fusils à pompe

KV Broadside Augmentation des dégâts à moyenne portée | Uniquement MWII

Bryson 800 Réduction des dégâts à la tête, au torse, aux jambes et aux bras | Uniquement MWII Légère réduction de la portée des dégâts moyens | Uniquement MWII

Bryson 890 Réduction des dégâts aux bras | Uniquement MWII Augmentation des dégâts au ventre | Uniquement MWII Augmentation de la vitesse de déplacement en visant

Expedite 12 Augmentation des dégâts à la tête et au torse | Uniquement MWII Réduction du temps pour viser (ADS) Réduction de la dispersion en tir au jugé



Fusils tactiques