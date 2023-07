Les joueurs de Warzone 2 rêvent de voir cette arme faire son grand retour

Les joueurs de Warzone 2 ont voté pour l’arme de la licence Call of Duty qu’ils aimeraient le plus voir revenir, et parmi les nombreuses réponses données, le fusil d’assaut G36C s’est avéré être le plus populaire.

Tout au long de son histoire, la licence Call of Duty a eu sa juste part d’armes emblématiques qui ont d’entrée de jeu séduit les joueurs. Les développeurs en sont bien conscients et ils misent régulièrement sur cet effet de nostalgie en remettant d’anciennes armes au goût du jour, comme avec la récente introduction du FJX Imperium sur Warzone 2 et Modern Warfare 2, qui est basé sur l’Intervention.

Il y a même eu de multiples fuites suggérant que CoD 2023, vraisemblablement intitulé Modern Warfare 3, réintroduira des cartes qui ont marqué la franchise, ce qui ne serait pas trop surprenant étant donné que Modern Warfare 2 a déjà ramené des cartes comme Dome et Showdown.

Cependant, il y a un fusil d’assaut emblématique qui n’a pas encore été ajouté à Warzone 2 et/ou Modern Warfare 2, au grand dam des joueurs.

Les joueurs de Warzone 2 aimeraient voir le G36C revenir

Lors d’un débat sur l’arme qui devrait faire son retour dans Call of Duty, un grand nombre d’armes ont été citées. Cependant, aucune n’était aussi populaire que le G36C qui semble être le fusil d’assaut que les vétérans de la franchise veulent voir revenir plus que tout autre.

De nombreuses voix se sont élevées, réclamant le retour de “la famille G36”. Le G36 est apparu sur plusieurs listes où les internautes décrivaient toutes les armes qu’ils aimeraient voir arriver sur Warzone 2 ou Modern Warfare 2.

Une liste particulièrement détaillée indiquait : “HK G36, HK416, M27 IAR, HK417, M249, M240B, M60, PP2000, FN FAL, FN Five-seven, L85, Howa Type 64, Type 89” ajoutant plus tard que le G36 serait son premier choix.

Le G36 a fait sa dernière apparition sur Modern Warfare (2019) sous la forme du Holger-26. Il était basé sur une adaptation du G36 en mitrailleuse, le fusil d’assaut n’étant pas apparu dans le multijoueur depuis le premier Modern Warfare 3, sorti en 2011.

Bien que le G36 était un choix populaire, ce n’était pas la seule arme à apparaître plusieurs fois. Les joueurs étaient également impatients de voir le FAL, le FAMAS, le Kar98k, le Grau, le Dragunov, l’Odin, et l’Uzi être ajoutés à la fois à Modern Warfare 2 et à Warzone 2.