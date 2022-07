Le skill gap dans Warzone serait le plus gros problème selon les joueurs

Isabelle Thierens . il y a 1 jour

Alors que plusieurs joueurs semblent convaincus que Warzone se vide peu à peu, certains affirment que cet exode serait dû à l’écart important de niveau entre les joueurs.

Lors de son arrivée dans le paysage vidéoludique Warzone a immédiatement séduit les foules, malheureusement l’enthousiasme des joueurs est très vite retombé face à des bugs à foison, des problèmes réguliers de stabilité et des tricheurs omniprésents. L’état du battle royale s’est tellement dégradé au cours de ces 2 dernières années, qu’il est devenu courant qu’un certain nombre de joueurs fassent leurs valises dès que la situation dégénère trop, pour revenir ensuite à la prochaine mise à jour et ainsi de suite.

Néanmoins, si le nombre de joueurs casual s’est intensifié, certains vétérans, présents depuis le premier jour, restent fidèles au poste quoi qu’il arrive, ce qui aux yeux de certains joueurs n’est pas sans poser problème. En effet, lorsque l’un de ces vétérans croise un rookie sur le champ de bataille, l’issue de l’affrontement ne fait aucun doute, ce qui peut être assez décourageant pour les nouveaux venus, ou les joueurs qui s’aventurent peu sur le battle royale.

Ajoutez à cette frustration due à un écart de niveau important, une progression jugée trop complexe, certaines armes étant très longues à débloquer, et il n’est plus guère surprenant que des joueurs jettent régulièrement l’éponge.

Activision Une grande partie de la communauté Warzone considère que la difficulté pour débloquer certaines armes a rendu le battle royale ennuyeux.

Des joueurs critiquent le skill gap sur Warzone

Sur Reddit, un joueur a relancé le débat en déclarant que niveau de la communauté Warzone avait bien changé depuis la sortie du jeu. Bien qu’il soit logique que les joueurs s’améliorent au fil du temps, il considère tout de même que l’écart de niveau des joueurs est à présent “insensé”.

Plusieurs internautes ont fait écho à son ressenti dans les commentaires, déclarant qu’à présent “plus personne ne semble manquer ses tirs”.

D’autres personnes ont critiqué l’implication de certains joueurs “qui jouent leur vie” alors que d’autres ne s’aventurent sur Warzone “que pour passer un bon moment, avec une bière à la main”. Une situation qui est loin de s’arranger étant donné qu’avec l’exode de joueurs casuals, les lobbies sont de plus en plus remplis de joueurs qui jouent leur vie, ce qui forcément, incite encore plus de joueurs occasionnels à faire leurs valises.

Dans les commentaires certains joueurs ont rétorqué que s’ils étaient frustrés par cet écart de niveau, ils n’avaient qu’à s’entraîner davantage, ce à quoi ils ont répondu qu’ils ne s’amuseraient pas en cherchant juste à gagner à tout prix.

Activision communiquant peu sur le nombre de joueurs réguliers de Warzone, il est difficile de juger de l’importance de cet exode, mais alors que la grogne monte de plus en plus, les développeurs devront tôt ou tard se pencher sur le problème s’ils veulent assurer la longévité de leur battle royale.