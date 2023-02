Le manque de nouveaux contenus sur Modern Warfare 2 enrage les joueurs

Alors que le lancement de la Saison 2 est des plus imminents, le peu de nouveaux contenus prévus pour Modern Warfare 2 inquiète les joueurs.

Depuis que les nouvelles informations au sujet de la Saison 2 ont commencé à tomber, les joueurs de Modern Warfare 2 se sentent de plus en plus négligés, soulignant que les développeurs accordent bien plus de temps à Warzone 2.

D’un côté, Infinity Ward a annoncé l’arrivée d’une nouvelle carte Resurgence sur Warzone 2, Ashika Island, en même temps que de multiples ajustements significatifs suite à de multiples plaintes des joueurs.

De l’autre, les développeurs n’ont annoncé qu’une poignée de petits changements pour Modern Warfare 2 qui n’ont pas emballé les joueurs. Un certain nombre d’entre eux s’en sont plaint, clamant qu’il s’agit de changements que “personne ne voulait”, sans parler du potentiel retour de la carte Musée qui n’avait pas plu aux joueurs lors de la bêta.

L’article continue après la publicité

Tandis que la grogne montait sur la toile, CharlieINTEL a prévenu les joueurs de ne pas trop espérer, car Infinity Ward suivra très probablement le même plan pour la Saison 2.

Les joueurs de Modern Warfare 2 en ont assez de n’avoir droit qu’à un minimum de contenu

Le 31 janvier, CharlieINTEL s’est dit d’accord avec les joueurs, déclarant sur Twitter : “Oui, nous avons besoin de plus de cartes et de contenu multijoueur”, avant d’ajouter “Mais les studios qui travaillent sur les cartes Resurgence ne travaillent pas en parallèle sur du contenu multijoueur”.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Aussi, si vous attendez plus que 2 cartes en 6v6 dans la Saison 2, juste ne le faites pas”, a ajouté CharlieIntel, suggérant que c’était peine perdue.

L’article continue après la publicité

RaidAway, un créateur de contenu, a répondu : “C’est triste. Le MP mérite au moins 4 nouvelles cartes par saison”.

Quand on regarde de plus près l’afflux de contenus dans Cold War et Modern Warfare (2019), au final il y avait en moyenne 3 cartes en 6v6 par saison. Call of Duty : WW2 a été le dernier opus de la série à proposer un DLC premium. Pour 14,99€, les joueurs recevaient 4 cartes pour le multijoueur et une carte Zombies.

Un autre internaute a répondu : “C’est triste de voir à quel point ils négligent le multijoueur et choisissent toujours d’ajouter du contenu à WZ plutôt qu’à MP, le mode qui a fait de Call of Duty ce qu’il est aujourd’hui. Quelle déception”.

L’article continue après la publicité

“Pourquoi le multijoueur coûterait-il 70 dollars s’il a beaucoup moins de contenu que le BR gratuit ?”, a déclaré un autre internaute, faisant écho au ressenti global. Alors que de nombreux joueurs espéraient avoir droit à plus de nouveaux contenus dans la Saison 2 que dans la première, qu’elle donnerait un second souffle au jeu ça semble être mal parti.