La méta actuelle de Warzone rend fous les joueurs

more

Load More

Reste à voir si la mise à jour Rechargée de Warzone viendra bouleverser cette méta qui divise plus que jamais les joueurs.

De ce fait de multiples voix se sont fait entendre, suggérant ô combien le battle royale serait plus agréable si toutes les armes de Cold War et de Vanguard étaient supprimées , une utopie qui a fait rêver un grand nombre d’internautes.

Depuis quelques jours de nombreux joueurs ont fait par de leur mécontentement sur la toile face à l’état actuel de la méta de Warzone. L’omniprésence des fusils d’assaut et des mitraillettes de Vanguard sur le battle royale est loin d’enchanter la plupart des joueurs.

Deux semaines après le lancement de cette nouvelle saison, le NZ-41 trône toujours en tête du classement avec un pickrate de 16.76. Pour ne rien arranger, une nouvelle arme, le Marco 5, s’est à son tour fait une place au soleil, ajoutant une mitraillette de plus dans le top 10 des armes les plus utilisées sur le battle royale. Pour de nombreux joueurs, ce fut le coup de grâce.

Alors que les joueurs de Warzone ne demandaient qu’à être débarrassés du STG44, qui était bien trop présent en jeu, lorsqu’ils ont obtenu gain de cause grâce à des nerfs successifs, un autre fusil d’assaut a immédiatement pris sa place peu avant le coup d’envoi de la Saison 4 et la même histoire s’est répétée.

Depuis le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone , les fusils d’assaut et les mitraillettes ont particulièrement le vent en poupe, en particulier les armes de Vanguard , et ce n’est pas pour plaire aux joueurs.

by Isabelle Thierens