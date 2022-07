Un étrange bug sur Warzone ruine d’entrée de jeu les parties

Un nouveau bug des plus frustrants a fait son apparition sur Warzone, ruinant les matchs avant même qu’ils ne commencent.

Les jours passent, mais ne se ressemblent jamais sur Warzone tant les bugs auxquels les joueurs sont confrontés sont divers et variés. Il semblerait que pas un jour ne passe sans qu’un nouveau bug fasse son apparition, mettant à rude épreuve la patience des joueurs.

Si la plupart d’entre eux sont supportables et peuvent même parfois faire rire, d’autres sont tellement dévastateurs qu’ils ne peuvent que ruiner la partie en cours.

Après le bug de l’easter egg de Bonne Fortune, c’est un autre bug qui est venu perturber le quotidien des joueurs, leur ôtant toute chance de remporter la victoire dès leur arrivée dans le lobby.

Un bug frustrant met la patience des joueurs de Warzone à rude épreuve

Le bug a commencé à faire parler de lui sur Reddit alors qu’un joueur a partagé une capture d’écran de sa mésaventure. Selon toute vraisemblance, il se produit lorsqu’un joueur s’égare hors des limites de la zone d’échauffement avant le début d’un match.

Si le compte à rebours atteint zéro alors que quelqu’un se trouve dans les limites extérieures, ce joueur débarquera dans Caldera avec l’avertissement “Retour à la zone de combat” qui reste indéfiniment sur son écran.

Et comme si cela ne suffisait pas, le son qui l’accompagne restera également présent, ce qui l’empêche d’entendre les ennemis qui s’approchent. Les joueurs ont signalé plusieurs façons de résoudre ce problème, mais elles ne fonctionnent pas toujours du premier coup.

Un joueur a suggéré qu’il suffisait de s’aventurer hors des limites de la carte puis de revenir sur le champ de bataille pour régler le problème, un autre a ajouté que le fait de subir des dégâts de chute permettait également d’arranger les choses.

Malheureusement, si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous n’aurez peut-être d’autre choix que de retourner au menu, histoire de vous épargner une défaite des plus frustrantes et un sérieux mal de tête. Il ne reste plus qu’à espérer que les développeurs s’attaqueront rapidement à ce problème.