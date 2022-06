Calendrier de tous les événements Warzone à venir en juin 2022

Alors que les événements autour de Warzone sont de plus en plus populaires, il ne devrait pas se passer un mois en 2022 sans qu’il y ait quelque chose à faire ou à voir sur le Battle Royale d’Activision. Voici un calendrier des compétitions et événements à venir pour le mois de juin.

Des centaines de prix sont à gagner chaque semaine au fur et à mesure des différents événements organisés sur Warzone. Qu’il s’agisse des événements organisés directement par Activision ou de plus petites compétitions amateurs, vous aurez toujours de quoi vous occuper sur le jeu.

Advertisement

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list Warzone Pacific

Quels que soient vos streamers préférés, il est bien souvent assez difficile de savoir en avance à quelle compétition ils sont susceptibles de participer. Afin de vous faciliter les choses, nous vous proposons un calendrier mensuel des événements à venir pour chaque grand tournoi sur Warzone.

Celui-ci sera mis-à-jour au fil des semaines et nous vous invitons à revenir régulièrement afin d’y découvrir de nouveaux événements.

Calendrier des événements Warzone – juin 2022

À partir du 11 mai – Godzilla & King Kong

L’événement Opérateur Monarch de Call of Duty: Warzone a débuté à partir du mercredi 11 mai avec l’apparition des monstres Godzilla et King Kong.

Advertisement

16/17 juin : Double XP PlayStation

Durant deux jours, les joueurs PlayStation pourront bénéficier d’un événement exclusif de Double XP qui leur permettra de monter en niveau facilement.

22/30 juin : Double XP

Pendant un peu plus d’une semaine, les joueurs de toutes les plateformes pourront bénéficier de Double XP de niveau.

Lire aussi – Quelle est la taille de Fortune’s keep sur Warzone par rapport à Rebirth Island

Vous organisez ou participez à un événement Warzone dans les semaines ou mois à venir et aimeriez le voir apparaître ici ? N’hésitez pas à nous envoyer un message directement sur Twitter.