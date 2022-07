Les joueurs de Warzone exigent l’ajout d’une fonctionnalité “hilarante”

more

Load More

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste à savoir si Raven Software répondra ou non à ces demandes.

Dans le fil de discussion, de nombreux commentateurs ont convenu que ce changement rendrait le jeu plus amusant. Quelques utilisateurs ont fait part de leurs propres expériences mémorables avec la fonction de communication de mort dans Warzone.

Le joueur a affirmé qu’il est extrêmement amusant d’entendre les derniers mots de votre adversaire et de les répéter à vos coéquipiers. Il a ensuite énuméré une modification que les développeurs pourraient apporter aux communications de mort.

Après avoir abattu une cible, vous avez également la possibilité d’écouter les dernières réactions de votre adversaire à travers la “communication de mort”. Récemment, les joueurs demandent aux développeurs de rendre cette fonctionnalité encore plus amusante grâce à un simple changement.

by Martin Thibaut