Des joueurs Warzone demandent un changement majeur de la mobilité inspiré de Verdansk

Les joueurs de Warzone veulent voir le Sprint Tactique devenir illimité, car la communauté pense que cette fonctionnalité n’a pas vraiment de raison d’être en mode battle royale.

Warzone a été lancé en 2020, quelques mois après que Modern Warfare 2019 ait bouleversé la franchise Call of Duty avec un virage vers le réalisme. L’une de ces nouveautés était l’introduction du Sprint Tactique, une nouvelle mécanique de mouvement qui a considérablement augmenté la vitesse des joueurs, rendant le rythme plus lent de Warzone un peu plus gérable.

Le problème avec le Sprint Tactique, c’est qu’il est lié à un temps de recharge, et les vitesses de sprint standard étaient frustrantes de lenteur. Pour combattre ce changement de rythme, les joueurs de Verdansk ont découvert que la technique de mouvement de glissade annulée (slide-canceling) offrait un Sprint Tactique infini.

Le slide canceling a été retiré dans MW2 et Warzone 2 car il était considéré comme rompant l’équilibre du jeu. MW3 a vu le retour de cette fonctionnalité, mais cela n’a pas remis en lumière l’utilité du Sprint Tactique.

Avec le Sprint Tactique en suspens, le créateur de CoD, ModernWarzone, a soulevé la question de savoir si les développeurs devraient changer le Sprint Tactique pour améliorer son utilité en le rendant illimité. Sans surprise, 65 % des abonnés de ModernWarzone ont répondu “Oui“, bien qu’une part importante ait répondu “Non“.

Il est important de noter que les joueurs ont eu l’occasion de vivre ce choix de conception via l’événement High Trip de Warzone. Des bonbons tombaient, offrant aux joueurs divers bonus, dont le Sprint Tactique illimité était l’un de ces avantages.

Le Sprint Tactique semble être un vestige du passé, alors que la poussée de CoD vers le réalisme a divisé la base de joueurs. Beaucoup de réponses qui ont voté pour un Sprint Tactique illimité font écho à ces sentiments, tout en mentionnant l’ironie de CoD revenant à ce qui fonctionnait dans les versions antérieures.

“J’adore comment nous sommes revenus à ce qui fonctionnait dès le départ pour CoD, qui est un seul sprint…” a répondu le célèbre leaker TheGhostofHope.

D’autres ont plaidé pour son retrait complet, tandis que le pourcentage de joueurs qui ont voté “Non” est resté relativement silencieux sur les raisons pour lesquelles ils pensent qu’il devrait rester tel quel.

Sledgehammer Games a expérimenté avec MW3 via des “Playlists Expérimentales” qui modifient des parties du jeu selon les retours des joueurs. Il est possible que les futures saisons de Warzone puissent voir ce changement si l’enthousiasme des fans atteint des sommets suffisamment élevés.