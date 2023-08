Les joueurs Warzone célèbrent le ban tant attendu du RPG en Ranked

Treyarch a récemment interdit l’utilisation du RPG-7 et du Strela-P dans le mode Ranked de Warzone 2, pour le plus grand bonheur des joueurs.

L’expert de Warzone 2, IceManIsaac, a pointé du doigt la capacité du RPG à éliminer en un seul coup un adversaire dans le mode Ranked, même si celui-ci avait toutes ses plaques d’armure. Pour étayer son argument, le streamer a partagé un extrait d’un live de FaZe Swagg.

Swagg avait un angle parfait sur un ennemi et toutes ses plaques d’armure. Pourtant, un seul tir de RPG a précipité la fin de sa partie, même après avoir tout fait correctement. IceManIsaac a alors incité les joueurs à envahir les parties avec des RPG pour démontrer leur déséquilibre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et s’il n’est pas certain que cet appel ait eu un effet, Treyarch est intervenu et a corrigé le problème qui avait brièvement dominé la méta de Warzone 2.

RPG-7 et Strela-P bannis du mode Ranked de Warzone 2

Le 21 août, Treyarch a annoncé que le RPG-7 et le Strela-P sont désormais des armes restreintes en mode Ranked.

De plus, les développeurs ont rappelé aux joueurs : “Les paramètres compétitifs du mode Ranked de Warzone sont le résultat d’un effort collectif pour garantir des parties compétitives et équitables. Les restrictions sont mises à jour en fonction des données et des retours, et les objets restreints peuvent être réintroduits après des modifications d’équilibrage ou des corrections.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Suite à cela, les joueurs ont fêté cette annonce et ont félicité Treyarch pour cette initiative.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Un joueur a répondu : “Les jours où on se faisait éliminer par le petit Timmy caché avec son RPG sont révolus.“

Un autre a ajouté : “C’est l’une des meilleures mises à jour que vous ayez réussi à lancer, bravo.“

Les joueurs de Warzone 2 ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de retourner jouer en mode Ranked. Un troisième membre de la communauté a célébré : “Quelle belle journée !“

D’autres fans ont maintenant demandé aux développeurs d’interdire le RPG dans les parties classiques en Battle Royale, mais nous n’avons encore vu aucune restriction pour la playlist standard.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous cherchez en revanche un nouveau kit maintenant que les RPG sont absents, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures classes à utiliser en Ranked.