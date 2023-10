Les fans de Call of Duty réclament des ajustements du SBMM avant le lancement de MW3

À la suite de la bêta de Modern Warfare 3, les joueurs souhaitent que le matchmaking basé sur les compétences (SBMM) soit réduit avant la sortie officielle du jeu.

La bêta de MW3 a officiellement fermé ses portes le 16 octobre. Alors que les joueurs réfléchissent à leur expérience, le SBMM ressort comme l’une des fonctionnalités les plus controversées. SBMM fait référence au système de matchmaking et aux algorithmes qu’un jeu utilise pour trouver d’autres joueurs avec qui jouer.

Les utilisateurs trouvent des matchs basés sur la connexion mais aussi sur ceux d’un niveau de compétence similaire. Dans Call of Duty, on pense que l’algorithme de matchmaking prend en compte vos statistiques, comme le temps de jeu, le score par minute et le ratio d’élimination/mort (KDR).

Certains membres de la communauté soutiennent que le système pénalise injustement les joueurs de haut niveau en les confrontant constamment à des adversaires de plus en plus difficiles. Et dans le cas de Modern Warfare 3, les joueurs estiment que la difficulté est montée à un niveau record.

Les joueurs de Modern Warfare 3 critiquent vivement le système SBMM “inutile”

Un initié de Call of Duty, CharlieIntel, a déclaré : “Le matchmaking basé sur le skill est malheureusement nécessaire dans les parties pour les joueurs occasionnels, mais en même temps, il a été beaucoup trop renforcé après MW 2019 dans Call of Duty.”

CharlieIntel a ajouté : “C’est un peu excessif à quelle vitesse il vous place dans des parties de try-hard ces dernières années.”

D’autres membres de la communauté ont partagé un sentiment similaire.

Un joueur a écrit : “Je ne comprends tout simplement pas pourquoi jouer au même niveau de compétence à CHAQUE partie. Le but du jeu classé n’est-il pas de jouer contre des personnes du même niveau ? Cela semble un peu défaire le but.”

D’autres plaintes proviennent du fait que les développeurs ne sont pas transparents sur le fonctionnement du système. Tout le monde sait que le SBMM existe, mais les développeurs de Modern Warfare 3 n’ont jamais expliqué son impact réel sur les matchs. Un deuxième utilisateur a répondu : “Je souhaite qu’ils en PARLENT au MOINS. qu’ils nous donnent leurs raisons. Après tant d’années de spéculation, ils n’ont jamais dit un mot.”

Les joueurs sont même prêts à faire des compromis et à se contenter d’une réduction plutôt que d’une suppression complète. Un troisième utilisateur a ajouté : “D’accord. Il faut juste le réduire un peu. Il n’y a aucune raison que mes doigts souffrent après une heure de jeu lol.”

Comme toujours, le fonctionnement interne du SBMM restera probablement un mystère dans un avenir proche. Mais il est également important de noter que la bêta ne concerne qu’une petite partie des joueurs. Ainsi, lorsque Modern Warfare 3 sortira officiellement en novembre, l’expérience pourrait être très différente.

