Un expert Warzone met en avant les armes qui seront méta dans la saison 4

L’expert de Warzone, WhosImmortal a récemment mis en lumière les armes qui domineront selon lui la méta du jeu.

Avec le lancement de la saison 4 de Warzone, les développeurs ont apporté d’énormes changements sur le Battle Royale.

Il y a une nouvelle carte, Vondel qui est plus grande que Ashika Island, mais plus petite qu’Al-Mazrah et il y a également eu des modifications de la santé des joueurs.

Mais ce n’est pas tout, le Cronen Squall dominant a reçu un nerf important, offrant aux joueurs la chance de bouleverser un peu la méta.

Du coup, les joueurs sont à l’affût de la prochaine pépite à la mode, et récemment, WhosImmortal a donné des noms.

Les mitrailleuses RAAL et Sakin : Les futures stars de la méta de Warzone ?

Après la mise à jour, le maestro des stats de Warzone a apporté quelques changements à sa liste de classement d’armes, reléguant le Squall du statut d’arme incontournable à celui de choix compétitif.

En mettant en avant quelques alternatives, WhosImmortal s’est ensuite tourné vers les mitrailleuses RAAL et Sakin, louant leur TTK face aux nouveaux changements de santé, même si elles sont pénalisées par leur vitesse de rechargement et de mouvement.

“Chacune d’elles est désormais un choix majeur pour moi. Je ne veux pas dire qu’elles sont absolument méta, car ce sont des mitrailleuses et leur rechargement, vitesse de mouvement et vitesse de visée ne sont pas optimales, mais si on se concentre uniquement sur le TTK, ce sont deux des meilleurs choix“, déclare-t-il.

Ces deux mitrailleuses ont déjà eu leur moment de gloire, donc les joueurs devraient avoir en leur possession tous les meilleurs accessoires à équiper.