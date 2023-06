Tous les buffs et nerfs des armes de Warzone 2 et MW2 – Saison 4 : Patch note d’équilibrage

La Saison 4 est arrivée sur Warzone 2 et Modern Warfare 2, et avec elle un équilibrage massif des armes et accessoires. Découvrez tous les buffs et nerfs avec notre patch note en français.

Une nouvelle saison débute pour les deux opus phares de Call of Duty : Warzone 2.0 et Modern Warfare 2. Si la Saison 4 est pleine de nouveautés, elle apporte aussi son lot de changements au contenu déjà existant.

Afin de garantir une expérience compétitive aussi saine que possible, les développeurs de Warzone 2 et MW2 ont préparé une longue liste de buffs et nerfs pour les armes et accessoires.

Les devs ont d’ailleurs donné quelques explications quant à la nature des changements qui, pour la Saison 4, devraient toucher quasiment toutes les armes :

“Avec les modifications de la santé du joueur l’application des dégâts d’armure, le TTK sera plus lent, plus consistant, et donnera aux joueurs l’opportunité de réagir quelque soit la distance.

Bien que quelques armes soient listées ci-dessous, il est important de noter que la plupart des armes verront leur efficacité altérée suite au changement des dégâts d’armure. Pour l’instant, nous abandonnons le terme “dégâts d’armure” et tout changement futur spécifique à Warzone sera indiqué.”

Retrouvez ci-dessous la traduction du patch note officiel de MW2 et WZ2 – Saison 4.

Patch note d’équilibrage des armes et accessoires | Warzone 2 et Modern Warfare 2 – Saison 4

Équilibrage des armes

Fusils de combat

Cronen Squall Mode full-auto Augmentation de 2 du nombre de balles pour tuer | Seulement pour Warzone Dégâts maximum augmentés | Seulement pour Warzone Dégâts minimum ajoutés | Seulement pour Warzone Mode Semi-auto Augmentation de 1 du nombre de balles pour tuer | Seulement pour Warzone Dégâts maximum réduits | Seulement pour Warzone Dégâts minimum augmentés | Seulement pour Warzone



Fusils à pompe

Bryson 800 Dégâts minimum réduits | Seulement pour Warzone Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté Multiplicateur de dégâts au cou augmenté Multiplicateur de dégâts au torse augmenté Multiplicateurs de dégâts aux bras augmentés Multiplicateurs de dégâts aux jambes augmentés

Bryson 890 Dégâts minimum réduits | Seulement pour Warzone Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté Multiplicateur de dégâts au cou augmenté Multiplicateur de dégâts au torse augmenté Multiplicateurs de dégâts aux bras augmentés Multiplicateurs de dégâts aux jambes augmentés

Expedite 12 Dégâts minimum ajoutés | Seulement pour Warzone Multiplicateurs de dégâts aux jambes augmentés

KV Broadside Dégâts moyens réduits

Lockwood 300 Dégâts minimum réduits | Seulement pour Warzone Multiplicateur de dégâts à la tête augmenté Multiplicateur de dégâts au cou augmenté Multiplicateur de dégâts au torse augmenté Multiplicateurs de dégâts aux bras augmentés Multiplicateurs de dégâts aux jambes augmentés Transition de dispersion de tir au jugé vers tir en visée accélérée Deviens plus précis plus rapidement après avoir visé Portées des dégâts moyens augmentées Dégâts moyens légèrement réduits



Mitraillettes

Fennec 45 Diminution de 1 du nombre de balles pour tuer | Seulement pour Warzone



Équilibrage des accessoires

FTAC Siege Akimbo FTAC Siege (NOUVEAU) Débloquer par le biais d’un défi en jeu : 25 kills d’opérateur en tir au jugé avec le FTAC Siege

Kastov-74u Canon KSTV-17 (NOUVEAU) Ajouté à la progression di Kastov-74u, remplace le Tracer 5.45 au niveau 9 Les joueurs qui ont progressé au-delà de ce niveau se verront rétroactivement attribuer cet accessoire sur leur compte après le lancement de la Saison 4

KV Broadside Dragon’s Breath de calibre 12 Dégâts à courte portée légèrement augmentés



Corrections de bugs