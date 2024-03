Les créateurs de cheats pour Call of Duty ciblés par des hackers

Les créateurs de triches pour Call of Duty ont été la cible d’une campagne de malware, avec des pirates volant les mots de passe des joueurs.

Le 27 mars, un compte X appelé vx-underground a détaillé comment une campagne de malware est actuellement exécutée. Il a affirmé qu’un fournisseur de triches CoD, PhantomOverlay, a été alerté d’une “activité frauduleuse” sur les comptes de ses utilisateurs et a en outre affirmé qu’il y a des milliers de victimes.

Activision a rapidement publié une déclaration concernant la campagne, affirmant que ses serveurs sont “sécurisés et non compromis.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Il y a eu des affirmations selon lesquelles certaines informations d’identification des joueurs à travers l’industrie plus large pourraient être compromises à cause de malwares téléchargés ou utilisés via des logiciels non autorisés,” un porte-parole d’Activision a dit à Dexerto.

Le but des pirates pour cette campagne n’a pas été révélé et personne n’a revendiqué le hack sur les réseaux sociaux au moment de la rédaction. Jusqu’à présent, de nombreux utilisateurs impactés utilisaient des systèmes de triche.

Le porte-parole d’Activision a dit à Dexerto que les joueurs qui pensent que leur ordinateur a installé un malware devraient changer leur mot de passe et activer l’authentification à deux facteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cet incident survient à la suite d’un énorme hack ciblant des joueurs professionnels d’Apex Legends pendant une partie. Ce hack a été rapidement revendiqué par le coupable, et le développeur d’Apex, Respawn, a depuis publié une déclaration sur l’incident.