Comment obtenir NICKMERCS et TimTheTatman dans MW2 et Warzone 2 ?

NICKMERCS et TimTheTatman ont officiellement levé le voile sur leurs prochains skins d’opérateurs pour Modern Warfare 2 et Warzone 2. Voici comment les ajouter à votre collection.

Pour la première fois, Activision s’est associé à des joueurs pour les prochains packs d’opérateurs de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Grâce à ces nouveaux packs, Nicholas ‘NICKMERCS’ Kolcheff et Timothy John ‘TimTheTatman’ Betarmake vont faire leurs débuts dans les deux titres aux côtés de la star de la NBA, Kevin Durant.

Au cours de l’âge d’or du battle royale original, NICKMERCS et TimTheTatman étaient sans aucun doute deux des personnalités les plus importantes et influentes sur Twitch ainsi que sur YouTube. Avec la Saison 3 Rechargée de Modern Warfare 2 et de Warzone 2, Activision a choisi d’honorer les créateurs de contenu en leur permettant de faire partie intégrante de la licence.

En effet, NICKMERCS et TimTheTatman ont dévoilé à leurs communautés respectives leurs nouveaux opérateurs Call of Duty le 10 mai, suite au coup d’envoi de la Saison 3 Rechargée.

Quand les packs d’opérateurs de NICKMERCS et de TimTheTatman vont-ils être intégrés à Warzone 2 et Modern Warfare 2 ?

Les packs d’opérateurs de NICKMERCS et de TimTheTatman vont faire leurs débuts sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 le 31 mai. C’est la toute première fois que des créateurs de contenus deviennent des opérateurs jouables dans un titre Call of Duty.

Bien que le contenu officiel des packs n’ait pas encore été révélé, les images partagées par les deux créateurs de contenu permettent d’avoir une vague idée de ce qu’a préparé Activision. Il semblerait que les packs de NICKMERCS et de TimTheTatman comprennent chacun un opérateur, des plans d’armes, des autocollants et des charmes d’armes uniques.

Au vu du contenu du pack de Kevin Durant, il ne serait guère surprenant que celui des créateurs de contenus soit assez similaire.