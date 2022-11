Comment obtenir gratuitement le pack de combat de Warzone 2

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

La saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 a introduit un nouveau pack de combat disponible pour les joueurs PlayStation. Voici comment l’obtenir.

La saison 1 Modern Warfare 2 et Warzone 2 a apporté une multitude de nouveautés que les joueurs ont pu découvrir. Non seulement les joueurs ont pu découvrir de nouvelles cartes, armes et fonctionnalités pour le mode multijoueur de Modern Warfare 2, mais les développeurs ont également proposé une nouvelle expérience de Warzone 2 et de DMZ.

Un nouveau passe de combat rempli de récompenses est également disponible, tout comme le nouveau pack de combat.

Alors si vous êtes un joueur PlayStation et que vous souhaitez mettre la main sur pack, découvrez comment vous devez procéder.

Activision Le pack de combat est uniquement disponible pour les joueurs PlayStation.

Comment obtenir le pack de combat de Warzone 2 ?

Tout d’abord, il est important de préciser que ce pack est uniquement disponible pour les joueurs PlayStation qui sont membres du PS Plus.

Pour l’obtenir, il suffit de se rendre dans les boutiques en jeu de Warzone 2 et Modern Warfare 2 et de faire défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez le pack de combat. Une fois que vous l’avez trouvé, téléchargez-le et lancez le jeu à nouveau pour découvrir vos nouveaux cosmétiques.

Que contient le pack de combat Phantom ?

Le pack de combat de la saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 qui se nomme Phantom comprend les éléments suivants :

1 apparence d’Opérateur pour Oni

1 plan de mitraillette

1 plan de pistolet

1 carte de visite animée

1 emblème animé

1 autocollant

1 porte-bonheur d’arme

Un autre pack de combat devrait apparaître à l’occasion de la prochaine saison de Warzone 2.