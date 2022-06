Comment fonctionne l’atout Sinueux dans Warzone ?

more

Bien sûr, comme tous les autres atouts de sa catégorie, le choix de Sinueux a un coût. En l’ajoutant au premier emplacement, les développeurs demandent aux joueurs de choisir s’ils veulent renoncer à l’augmentation de vitesse de Pas de course ou encore aux atouts Démineur ou Sang-froid.

“Le sprint réduit de 20% les dégâts entrants des balles, des explosifs et des flammes”. pic.twitter.com/pGbRDHxWQ1

La description de l’atout indique clairement que tous les types de dégâts, et pas seulement les tirs d’armes à feu, seront diminués lors d’un sprint: “Le sprint réduit de 20% les dégâts infligés par les balles, les explosifs et les flammes.”

Et depuis son ajout, cet atout a totalement provoqué un énorme bouleversement dans la façon dont les joueurs abordent les combats dans toutes les facettes du jeu.

Si l’atout Sinueux a déjà fait ses débuts dans Vanguard et a aidé les joueurs à rester en vie dans le mode multijoueur, ce petit joyau caché est maintenant également présent dans Warzone.

