Comment débloquer le Lienna 57 sur Warzone et Vanguard – Saison 5 Rechargée

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

La Saison 5 Rechargée de Warzone et Vanguard a introduit une foule de nouveaux contenus en jeu, dont une toute nouvelle mitrailleuse, la Lienna 57. Voici comment vous pouvez la débloquer.

La mise à jour de mi-saison a apporté une nouvelle vague de contenus sur Warzone et Vanguard dont les joueurs pourront profiter avant la sortie de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. En plus du tant attendu retour de Rebirth Island, de nouveaux modes à durée limitée ont fait leur apparition, sans oublier bien sûr les traditionnels correctifs et l’équilibrage des armes.

Cerise sur le gâteau, les joueurs ont pu mettre la main sur 2 nouvelles armes pour terminer en beauté cette cinquième saison.

En plus du BP50, les joueurs peuvent dès à présent débloquer la Lienna 57, une nouvelle mitrailleuse. Voici comment débloquer la Lienna 57 dans Warzone et Vanguard.

Ceux qui veulent débloquer la Lienna 57 dans Warzone Pacific et Vanguard devront au préalable “Obtenir 15 éliminations à longue portée”. Le défi de déblocage de la Lienna 57 a été introduit dans Vanguard et Warzone le 6 octobre, et c’est loin d’être une tâche compliquée.

Bien évidemment, si vous préférez parer au plus pressé, il sera probablement également possible de la déverrouiller en achetant le pack qui va avec dans la boutique.

La Lienna 57 est censée être une mitrailleuse compacte “capable d’une grande précision lors de tirs soutenus à courte ainsi qu’à moyenne portée”.

Cette nouvelle mitrailleuse est taillée pour le combat à moyenne distance, privilégiant la stabilité à la vitesse. Par ailleurs, les développeurs ont confirmé que certains accessoires permettent de donner un coup de pouce à l’arme pour un “jeu plus rapide” ou pour en faire une “arme puissante à plus longue portée”.

Si la Lienna 57 a tout pour plaire sur le papier, reste à voir si elle va parvenir à s’imposer sur Warzone et Vanguard.