Comment débloquer le BP50 sur Warzone et Vanguard – Saison 5 Rechargée

Alors que le BP50 va bientôt débarquer sur Warzone et Vanguard, voici tout ce que vous devez savoir pour débloquer ce nouveau fusil d’assaut au cours de la Saison 5 Rechargée.

La feuille de route de la Saison 5 de Warzone Pacific et de Vanguard a dévoilé l’arrivée d’une pléthore de nouveaux contenus en jeu, de quoi aider les joueurs à patienter avant l’arrivée de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Si les joueurs ont eu droit à une première vague de nouveautés lors de l’arrivée de cette nouvelle saison en août dernier, l’arrivée de la seconde vague est à présent des plus imminentes.

Activision La feuille de route de la Saison 5 de Warzone et de Vanguard.

En plus de nouveaux opérateurs, avec la Saison 5 Rechargée, les joueurs vont avoir droit à 2 nouvelles armes, dont une nouvelle version de l’emblématique F2000. Appelée BP50, cette nouvelle arme possède à la fois une grande vitesse de tir et un faible recul, ce qui devrait lui permettre de se faire rapidement une place dans la méta.

Bien sûr, comme toujours, vous devrez relever un défi pour mettre la main sur ce fusil d’assaut !

Heureusement, le déblocage du BP50 sera extrêmement rapide et facile, puisque les joueurs de Warzone et Vanguard n’auront qu’à obtenir 15 éliminations ADS avec une lunette Acog équipée. Comme toujours, il sera toujours possible de parer au plus pressé, en se tournant vers le pack qui sera disponible dans la boutique du jeu.

Une fois que la Saison 5 Rechargée aura fait ses débuts, il ne vous restera plus qu’à équiper une de ces lunettes et vous débloquerez le BP50 en un rien de temps.

Activision Le BP50 pourrait rapidement se faire une place dans la méta du battle royale.

Alors que les joueurs spéculent déjà sur le potentiel des nouvelles armes de la Saison 5 Rechargée de Warzone et Vanguard, il va falloir patienter encore un peu pour découvrir si elles tiendront leurs promesses.