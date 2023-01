Comment abattre facilement les Mastodontes dans le mode DMZ de Warzone 2 ?

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Un TikToker a révélé une astuce pour abattre rapidement les Mastodontes dans le mode DMZ de Warzone 2 afin d’aider les joueurs à récupérer leur butin et à poursuivre leur route sans avoir à risquer de tout perdre.

Le Mastodonte du mode DMZ est l’un des ennemis les plus puissants du jeu, et il faut être bien coordonné pour l’abattre, même pour les meilleurs joueurs.

Ses points faibles n’ont jamais été clairement définis, mais un TikToker a dévoilé en détail la meilleure façon de sécuriser le butin de cet adversaire de tailles pour toutes les équipes qui n’ont pas encore pu mettre la main sur les récompenses qu’il procure.

Le moyen le plus simple pour abattre le Mastodonte dans le mode DMZ de Warzone 2

Le TikToker DrChubz avait initialement affirmé que le casque de cet adversaire était indestructible, il a rapidement rectifié le tir après que des internautes lui ont assuré le contraire.

Après être retourné sur place pour avoir le fin mot de l’histoire, il a découvert que le casque pouvait encaisser à peu près la même quantité de dégâts grâce à l’absence de multiplicateur de dégâts sur ce qui devrait être un point faible naturel.

En poursuivant ses tests, il a rapidement déduit que les deux zones avaient leur propre réserve de santé et que les escouades devaient choisir un endroit ou un autre pour concentrer leurs tirs. Il s’agit d’un moyen nettement plus rapide de s’acquitter de cette tâche et qui pourrait potentiellement faire gagner beaucoup de temps à ceux qui sont assez fous pour essayer.

Tout comme pour le Chimiste , il est fortement recommandé de miser sur le bon arsenal et sur des armures à trois plaques pour rester en sécurité et protéger toute la contrebande que vous pourriez transporter et qui mérite d’être gardée en main. Après tout, cette méthode n’est pas infaillible.