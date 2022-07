Cette classe de la Krig 6 dans Warzone transforme l’arme en rayon laser

Martin Thibaut . Dernière mise à jour: 22 juil. 2022

Les joueurs de Warzone en ont assez de voir le NZ-41 dominer la méta des fusils d’assaut, mais le célèbre Youtubeur JGOD a fait revenir un classique de la Cold War qui est toujours extrêmement fiable dans la Saison 4.

Le NZ-41 de Warzone a bénéficié d’améliorations majeures tout au long de la Saison 3, ce qui l’a catapulté au top de la méta. Cependant la communauté estime désormais qu’il a fait son temps.

Le Youtubeur et expert de Warzone JGOD a expérimenté certaines des armes de la méta précédente et a découvert un fusil d’assaut abandonné de Cold War qui est toujours un “laser” sans recul.

Alors que la NZ-41 domine la méta de Warzone depuis avant la mise à jour de la Saison 4 et qu’elle a survécu à trois nerfs, le célèbre Youtubeur JGOD a essayé des armes classiques comme l’AK-47 de Cold War, le M13 et la Krig 6.

Bien que JGOD reconnaisse que la Krig 6 “n’a pas été beaucoup utilisée en raison de tous les changements survenus au fil du temps avec Cold War, Vanguard et Modern Warfare”, il a tout de même détruit des joueurs sur Rebirth Island avec cette arme.

Ce qui rend la Krig 6 si puissante, c’est son faible recul. Même si elle ne frappe pas aussi fort que certaines des armes méta Vanguard, vous n’aurez aucun mal à toucher. Il le compare à une autre arme Modern Warfare très appréciée des fans, qu’il appelle le “Kilo 2.0”.

JGOD a jumelé la Krig 6 avec le Sten, un SMG qui a un TTK plus rapide que certaines des armes les plus populaires. En utilisant à la fois la Krig et le Sten, JGOD a réussi à tuer 15 personnes sur Rebirth Island.

La classe sans recul de la Krig 6 dans Warzone

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : CMV Mil-Spec 15″

: CMV Mil-Spec 15″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

: Poignée Agent de terrain Munitions : Chargeur STANAG de 60 cartouches

JGOD a remis au goût du jour sa classe classique de la Krig 6 dans WArzone, en utilisant des accessoires qui améliorent sa portée et réduisent son recul.

La combinaison du suppresseur Silencieux Agency et du canon CMV Mil-Spec 15″ améliore presque tous les aspects de la Krig, en lui donnant plus de portée, une vitesse de balle plus élevée, et moins de recul. L’ajout de la Poignée Agent de terrain réduit encore plus le recul, lui conférant le statut de “laser”.

Enfin, vous aurez besoin de la lunette Axial Arms 3x pour rester sur la cible, et du Chargeur STANAG de 60 cartouches pour abattre plus d’ennemis avant de recharger.