Cette mitraillette négligée sur Warzone 2 surpasse pourtant la Fennec

Selon un créateur de contenu, une mitraillette négligée sur Warzone 2 a pourtant le potentiel de faire de l’ombre à la Fennec, qui est la reine de la méta à courte portée.

À l’exception de la Saison 1 Rechargée, qui a bouleversé la méta, les armes de Warzone 2 n’ont pas reçu de changements particuliers depuis le coup d’envoi du battle royale, le 16 novembre 2022. C’est pourquoi, au grand dam des joueurs, la méta a été plutôt statique au cours de la Saison 1.

La RPK et la Fennec 45 sont les 2 armes les plus populaires depuis un certain temps maintenant, mais alors que l’omniprésence du combo RPK/Fennek agace les joueurs, d’autres armes commencent à se faire une place au soleil.

Selon IceManIsaac, le règne de la Fennec 45, qui est l’arme n°1 pour les amateurs de combats à courte portée, est sur le point de s’achever au profit de la Lachmann Sub. À condition bien sûr de miser sur les bons accessoires.

La Lachmann Sub pourrait détrôner la Fennec 45 sur Warzone 2

Bien qu’elle soit incontournable, pour que la Fennec 45 soit efficace, les joueurs doivent être incroyablement précis. Ce qui a poussé IceManIsaac à se mettre en quête d’une mitraillette capable de la concurrencer dans Warzone 2.

Le créateur de contenu a révélé que de nombreux joueurs professionnels ont opté pour la Lachmann Sub, également connue sous le nom de MP5. Il explique qu’avec le chargeur de 50 balles, vous avez “beaucoup plus de dégâts par chargeur”, ce qui vous permet d’être plus efficace qu’avec le Fennec.

Laser : VLK LZR 7mw

Canon : L38 Falcon 266mm (+0.18, +0.23)

Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

Crosse : Crosse d’usine Recoil-56 (-1.16, -1.86)

Accessoire canon : VX Pineapple (+0.49, -0.27)

Le VX Pineapple et la Crosse d’usine Recoil-56 se combinent pour rendre la Lachmann Sub beaucoup plus facile à manier que la Fennec. Ensuite, le VLK LZR 7mw et le L38 Falcon 266mm donnent un coup de pouce significatif à la vitesse de déplacement, à la vitesse de visée et à la vitesse de tir.

La vitesse des balles est également accrue, ce qui fait que le Lachmann Sub “ressemble plus à un hitscan”, en dehors de la distance à laquelle la Fennec prospère.

IceManIsaac admet que “la Fennec gagnera de près”, mais la différence est suffisamment négligeable pour justifier l’utilisation de la Lachmann Sub, qui est plus indulgente. En fin de compte, elle donne l’impression de frapper de manière beaucoup plus régulière que la Fennec “qui donne parfois l’impression d’avoir des balles fantômes”.