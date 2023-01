L’omniprésence du combo Fennec/RPK sur Warzone 2 agace les joueurs

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

L’un des combo les plus populaires de Warzone 2, peut-être même le plus populaire, est celui de la RPK et de la Fennec et les joueurs commencent à en avoir assez de le voir partout.

Bien que le battle royale n’en soit qu’à ses balbutiements, la méta de Warzone 2 est en constante évolution, elle varie en fonction des différents équilibrages ainsi que des habitudes des joueurs. Néanmoins, dès que la communauté Call of Duty met la main sur une arme qui vaut le détour, elle a tendance à rester au sommet jusqu’à ce que les développeurs interviennent, ce qui exaspère les joueurs.

C’est le cas pour le dernier combo en date, celui de la RPK et de la Fennec, qui aux yeux de certains joueurs commence à être un peu trop présent sur le battle royale. Il faut dire que la RPK est une mitrailleuse très précise avec un gros chargeur, tandis que la Fennec est une mitraillette à tir rapide qui peut décimer tous ceux qui se dressent sur sa route.

De nombreux joueurs s’en sont rendu compte, si bien que ce combo est rapidement devenu omniprésent sur Warzone 2, ce qui exaspère les joueurs qui rêve d’une méta moins ennuyeuse.

La méta de Warzone 2 devient ennuyeuse selon les joueurs

Sur Reddit, un joueur a exprimé sa frustration quant à l’état actuel de la méta de Warzone 2. “La méta RPK/Fennec devient ennuyeuse”, a-t-il souligné.

Il a expliqué que depuis un certain temps tout le monde se promenait avec les mêmes armes. “Bien sûr, vous pouvez utiliser d’autres armes, mais vous n’aurez aucune chance contre les joueurs décents qui utilisent le combo RPK/Fennec. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un peu de variété ? C’est la méta de Warzone 1 qui recommence avec le Kilo et le DMR”, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle méta avec la RPK et la Fennec suscite une certaine inquiétude, comme l’a souligné un joueur : “Des métas comme le C58 et l’AMAX me manquent. Un recul important, un faible chargeur, de bons dégâts. Je suis fatigué de ces métas sans recul et sans cervelle, c’est déjà mauvais que le TTK de ce jeu soit si absurde, mais c’est encore pire avec des armes comme la RAAL, RPK, Sakin, etc…”.

Un autre joueur a déclaré : “La réponse courte est non, non vous ne pouvez pas avoir de la variété. Pas avant qu’ils n’affaiblissent ces armes et en améliorent d’autres pour faire de ces armes la nouvelle méta. C’est l’approche laver, rincer, répéter de WZ1.”

Il est assez difficile pour la plupart des jeux de tir de garder la méta sous contrôle tout en donnant aux joueurs plusieurs options solides à utiliser. Avec l’arrivée prochaine de la Saison 2, un nouvel équilibrage devrait à nouveau bouleverser la méta, et peut-être y apporter un peu de variété.