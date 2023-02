Cette mitraillette de Warzone 2 vous permet de traverser rapidement Al Mazrah

JoeWo, un créateur de contenu spécialisé de Warzone 2, semble avoir mis la main sur la parfaite mitraillette pour se déplacer plus rapidement dans Al Mazrah.

Pour les aficionados du système de déplacement du battle royale original qui peinent à trouver leurs marques sur Warzone 2, le créateur de contenu JoeWo, pense avoir trouvé une mitraillette qui, avec les bons accessoires, permet de s’approcher de la même vitesse de déplacement.

La décision d’Infinity Ward de supprimer le slide cancel et la possibilité d’équiper une armure en courant a eu du mal à passer auprès des vétérans de la franchise. Après tout, ces deux fonctionnalités donnaient un sacré coup de pouce à la mobilité et rendaient les fusillades avec les joueurs adverses bien plus rapides, et c’est ce genre de rythme que JoeWo essaie de ramener.

JoeWo explique pourquoi les joueurs devraient utiliser le BAS-P s’ils veulent jouer plus vite

À l’heure actuelle, selon WZRanked, les mitraillettes les plus populaires de Warzone 2 sont la Fennec, la Lachmann Sub et la Vaznev-9K, mais pour JoeWo rien ne vaut la BAS-P, une très bonne option pour les combats rapprochés.

“Comme nous le savons, Warzone 2 manque un peu de mouvement et de finesse, mais heureusement j’ai trouvé une classe avec la vitesse de mouvement la plus rapide du jeu, qui vous donne un petit flashback par rapport à la vitesse de mouvement de Warzone 1”, a-t-il déclaré.

L’une des clés de cette classe est l’utilisation du pack d’atouts Commando avec Main leste qui permet aux joueurs de recharger, d’utiliser des équipements et de changer d’arme plus rapidement. Le pack comprend également l’Alerte maximale, qui alerte les joueurs des adversaires présents autour d’eux.

“Cette chose est folle pour le mouvement, mais évidemment, comme vous allez vous battre de près contre des Fennec ou des MP5, vous pouvez perdre le combat parce que cette chose est faite pour le mouvement”, a prévenu le créateur de contenu.

Voici la classe complète du BAS-P, y compris le réglage des accessoires :

Bouche : Compensateur Lacerta (+0.70 Poids, +0.30 Longueur)

Canon : Thunderfire 4″ (-0.39 Poids, -0.35 Longueur)

Laser : VLK LZR 7mw

Poignée arrière : Bruen Flash (-0.87 Poids, -0.35 Longueur)

Crosse : BR mode sans crosse

Si vous avez du mal à vous déplacer sur Al Mazrah, essayez cette classe et voyez par vous-même comment il accélère les choses.