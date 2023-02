Cette étrange astuce facilite la conduite sur Warzone 2

Cette surprenante astuce rend la conduite plus facile que la normale sur Warzone 2 et pourrait bien plus d’une fois vous sortir d’un mauvais pas.

Il est de notoriété publique que les véhicules de Warzone 2 sont assez difficiles à conduire. Depuis le lancement du battle royale, les joueurs n’ont pas cessé de s’en plaindre, soulignant leur préférence pour les véhicules de son prédécesseur.

Bien qu’Infinity Ward et Raven Software ne semblent pas avoir en tête d’ajuster la conduite du jeu sur Al Mazrah, il existe une astuce, assez surprenante, qui facilite considérablement la conduite, en particulier lors de virages serrés.

Une astuce pour conduire plus facilement dans Warzone 2

Cette astuce nous vient du TikToker GamingUtopia qui l’a présentée à sa communauté le 28 janvier. Selon toute vraisemblance pour améliorer les choses il suffit de tirer sur le pneu arrière d’un véhicule et ensuite de conduire comme on le ferait normalement.

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif de prime abord, cela fait visiblement une sacrée différence pour la tenue de route et l’effet est indéniable lors de virages incroyablement serrés. Des internautes enthousiastes ont également signalé dans les commentaires que l’effet est encore plus visible lorsqu’on conduit sur du sable.

Dans la vidéo, le créateur de contenu a souligné qu’ainsi on se sent beaucoup plus proche de la conduite dans le battle royale original. Cependant, si cela semble fonctionner pour un certain nombre de véhicules, les résultats n’ont pas été probants pour les véhicules plus lourds.

Néanmoins, si vous voulez essayer cette technique par vous-même, gardez bien en tête qu’il est important de ne tirer que sur un seul pneu, car l’explosion des deux pneus rendra la voiture inutilisable et pourrait par la suite provoquer une fin tragique. À voir également si cette astuce fonctionnera toujours après le lancement de la Saison 2.