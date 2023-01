Cette classe Warzone 2 du TAQ-56 détruit tout sur Al Mazrah

Alors que les joueurs de Warzone 2 cherchent toujours à mettre la main sur la meilleure arme pour faire leurs preuves avant l’arrivée de la Saison 2, le youtubeur WhosImmortal a partagé sa classe du TAQ-56, qui maximise son TTK.

Grâce au système de personnalisation des armes de Warzone 2, de nouvelles classes méta ne cessent d’arriver sur le devant de la scène, ne demandant qu’à être expérimentées par les joueurs. Si certaines disparaissent aussi vite qu’elles sont arrivées, d’autres parviennent à se faire une place durable dans la méta.

Le TAQ-56 est devenu en un rien de temps l’un des meilleurs fusils d’assaut de Warzone 2, rivalisant avec le Kastov et le M4. Sa popularité en fait un bon candidat pour mettre en avant de multiples classes différentes, spécialisées dans différents domaines. WhosImmortal a mis en avant sa nouvelle classe dans une vidéo du 7 janvier, conçue pour prodiguer à l’arme le TTK le plus rapide possible.

Bien qu’il sacrifie pour ce faire un peu de mobilité et de maniabilité, ses capacités à moyenne portée restent plus ou moins inégalées.

La classe du TAQ-56 de Warzone 2 qui “grille” les joueurs adverses

“Aujourd’hui, j’ai modifié ma classe pour le TAQ-56 “, a-t-il déclaré. “Je l’ai essentiellement optimisée pour obtenir le meilleur TTK et le plus de cohérence et de polyvalence possible.”

“Il s’agit, évidemment, d’une configuration très facile à utiliser et toujours super claire pour les combats à moyenne et longue distance”, conclut le créateur de contenu.

La classe de WhosImmotl pour le TAQ-56

Bouche : Harbinger D20

Poignée arrière : FSS Combat

Munitions : 5.56 Haute vélocité

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Idéalement, les joueurs intéressés pour tester ce que vaut cette classe dans le feu de l’action sur Warzone 2 devraient soutenir leur TAQ-56 avec une mitraillette comme la Fennec.

Cette combinaison permet d’être couverts à courte distance, où vous aurez besoin de quelque chose avec une bonne vitesse d’ADS et une mobilité globale plus rapide que celle du TAQ-56.