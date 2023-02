Cette classe démente permet à la Chimera de briller sur Warzone 2

Le créateur de contenu Metaphor, a dévoilé une classe complètement démente pour le Chimera sur Warzone 2, qui pourrait permettre au fusil d’assaut de se faire une place au sommet.

La méta de Warzone 2 est en constante évolution, elle varie en fonction des différents équilibrages ainsi que des habitudes des joueurs. Depuis le coup d’envoi du battle royale original, les fusils d’assaut et les mitraillettes ont toujours eu le vent en poupe et la tendance semble plus que jamais se poursuivre sur Warzone 2.

Alors que les mitraillettes et les mitrailleuses dominent Al Mazrah depuis le tout premier jour, avec le coup d’envoi de la Saison 2 qui approche à grands pas, les joueurs commencent à chercher des alternatives pour se préparer au futur équilibrage, qui risque de bouleverser l’ordre établi.

Selon le créateur de contenu Metaphor, le Chimera est une option extrêmement viable, du moins pour les combats rapprochés.

La Chimera, l’arme de demain sur Warzone 2 ?

Dans sa vidéo, Metaphor a déclaré : “Si vous n’avez pas utilisé cette arme, je vous la recommande. Il est vraiment très bon. Je ne recommande pas une version longue portée, mais une version courte portée vaut vraiment la peine”.

Il a qualifié les performances de ce fusil d’assaut de “démentes” dans Warzone 2, à condition bien sûr de miser sur les bons accessoires.

Canon : Phoenix 10 SA”

Crosse : TRX-56

Lunette : Aim OP-V4

Accessoire canon : Lockgrip Precision-40

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

L’efficacité du Lockgrip Precision-40 n’est plus à démontrer. Il s’agit actuellement de l’un des accessoires canon les plus efficaces pour réduire le recul et effectuer des tirs précis.

L’AIM OP-V4 est un choix solide qui vous aide à repérer les ennemis à distance. Le chargeur de 45 cartouches quant à lui permet au Chimera d’avoir suffisamment de munitions pour éliminer plusieurs ennemis d’affilée, tandis que la crosse TRX-56 stabilise l’arme.

Grâce à ces accessoires, il a pu éliminer des joueurs adverses extrêmement rapidement. Avec cette classe le Chimera pourrait grimper de quelques places dans le classement. Néanmoins, avec l’arrivée de la saison 2, reste à voir comment le Chimera va s’intégrer dans la méta.