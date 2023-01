Cet accessoire rendrait les armes de Warzone 2 “plus faciles à utiliser”

Le créateur de contenu WhosImmortal a déniché un accessoire qui, selon lui, rendrait toutes les armes de Warzone 2 “tellement plus facile à utiliser”.

Avec la pléthore d’armes et d’accessoires disponibles sur Warzone 2, sans parler des multiples options de réglage, le moins que l’on puisse dire c’est que les joueurs ont l’embarras du choix pour tenter de tirer leur épingle du jeu sur Al Mazrah.

Pourtant, la méta du battle royale a tendance à stagner. En effet, dès que la communauté Call of Duty met la main sur une arme ou un accessoire qui vaut le détour, il a tendance à rester au sommet jusqu’à ce que les développeurs interviennent. Si bien qu’à côté des tenants du titre, de multiples et accessoires passent complètement sous le radar des joueurs.

C’est là que le travail de certains youtubeurs qui ont à cœur de dénicher les pépites de demain prend toute son importance. Selon le créateur de contenu, WhosImmortal, il y a un accessoire canon qui est complètement laissé de côté sur Warzone 2 alors qu’il améliore instantanément toutes les armes du jeu.

Cet accessoire “change complètement la méta à longue portée” de Warzone 2

Dans une vidéo partagée le 26 janvier, le youtubeur a discuté des accessoires les plus efficaces sur Warzone 2 pour réduire le recul et permettre d’effectuer des tirs précis.

Si certaines options comme la Poignée avant de mercenaire, la Poignée Demo-X2 ou la FTAC Ripper 56 sont assez décentes, il y en a une autre qui se démarque réellement.

“Ensuite, nous avons le Lockgrip Precision”, a déclaré WhosImmortal. “Vous pouvez voir qu’il n’y a aucun inconvénient pour ce qui est du mouvement et ce qu’il fait pour le contrôle du recul est fou”.

Plus précisément, il réduit le recul vertical de 10%, le recul horizontal de 9% et le recul global de l’arme de 9%. Cela contraste avec la Ripper, qui réduit le recul vertical, horizontal et global d’environ 4%.

La seule véritable faiblesse du Lockgrip Precision-40 est qu’il ralentit l’ADS plus que les autres accessoires canon, mais comme l’a souligné le youtubeur, l’ADS est moins important dans les fusillades à longue distance.

WhosImmortal a affirmé que l’accessoire rend toutes les armes du jeu “tellement plus faciles à utiliser”. Selon lui, l’accessoire a fait des merveilles sur son Kastov-762, rendant le fusil d’assaut “incroyablement facile à utiliser et encore plus mortel qu’avant”.

Il n’est peut-être pas adapté aux fusillades à courte portée, mais pour ce qui est des combats à longue distance il semblerait qu’il n’y a pas à hésiter.