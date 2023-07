Ce skin pourrait être le prochain skin de Roze de Warzone 2

Alors que les super-héros de l’emblématique série The Boys s’apprêtent à envahir Warzone 2, les joueurs craignent que le skin du nouvel opérateur Black Noir ne soit “encore pire” que le tristement célèbre skin de Roze.

La visibilité a toujours été le nerf de la guerre sur le populaire battle royale d’Activision. Pour tirer son épingle du jeu, il faut faire preuve d’adresse et parfois d’un peu de ruse afin de venir à bout des autres joueurs, mais si vous ne parvenez pas à les repérer sur le champ de bataille, c’est tout de suite beaucoup plus compliqué.

Le tristement célèbre skin de Roze a été une épine dans le pied des joueurs de Warzone pendant de longs mois. À plusieurs reprises les développeurs ont tenté de rectifier le tir, mais le skin continuait encore et toujours de faire des ravages sur le battle royale, usant plus que jamais la patience des joueurs.

Si le skin a fait parler de lui à de multiples reprises sur Warzone 2, tout semble être revenu dans l’ordre, du moins jusqu’à maintenant. Alors que les super-héros de The Boys vont débarquer sur le battle royale, le skin de l’un deux commence déjà à préoccuper les joueurs.

Un crossover qui va faire renaître le skin de Roze de ses cendres sur Warzone 2

Dans le cadre de la Saison 4 Rechargée, une pléthore de contenus liés à la série The Boys vont débarquer sur Warzone 2 et Modern Warfare 2 avec notamment de nouveaux opérateurs et leurs packs dédiés, des ajustements visuels sur Al Mazrah et Vondel et même une amélioration de combat V temporaire.

Cependant, les joueurs ont exprimé leurs préoccupations concernant le skin de Black Noir, le comparant au tristement célèbre skin Roze. Pour rappel, le skin Rook de Roze a posé des problèmes sur Verdansk, car les joueurs pouvaient l’utiliser pour se cacher de leurs ennemis dans la pénombre. À présent, les joueurs craignent que les mêmes problèmes de visibilité affectent Black Noir.

Un internaute a lancé le débat sur Reddit en partageant une capture d’écran du skin avant d’ajouter “ça a été sympa de vous voir”. De nombreuses voix se sont élevées dans les commentaires pour critiquer ce nouveau skin d’opérateur, d’autant plus qu’il n’est possible de le débloquer qu’en achetant le pack qui va avec.

“Je ne supporte plus Infinity Ward. Ils n’ont clairement pas retenu la leçon du skin de Roze en 2019. Pay to win. C’est vraiment malhonnête”, s’est plaint un joueur.

D’autres internautes ont prédit qu’il ne faudra pas longtemps avant que les développeurs ne soient obligés de déployer un patch pour rendre le skin de Black Noir plus visible. “Je le dis maintenant : ils vont vendre le skin pendant deux semaines en poussant les gens à l’acheter, puis ils le corrigeront quelques semaines plus tard pour le rendre plus visible”, a déclaré un internaute.

Reste à voir si le skin de l’opérateur Black Noir causera autant de problèmes que le skin de Roze.