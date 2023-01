Ce bug dévastateur “ruine” complètement Warzone 2

Un nouveau bug particulièrement frustrant fait actuellement disparaître les armes et l’équipement sur Warzone 2, au grand dam des joueurs qui affirment qu’il “ruine” les parties.

Warzone 2 a connu son lot de problèmes depuis son lancement, de l’étrange glitch qui permettait aux joueurs de ne pas passer par la case Goulag, aux crashs qui survenaient en entrant dans certaines zones d’Al Mazrah en passant par le bug qui permet aux joueurs de se cacher dans les murs pour tuer d’autres joueurs.

À présent c’est un autre problème qui fait parler de lui. Des équipements et des armes abandonnées se sont soudainement mis à disparaître soudainement, laissant le joueur concerné voir son butin durement gagné lui filer sous le nez.

Un bug sème la pagaille sur Warzone 2

Sur Reddit, un joueur a partagé sa récente mésaventure, attirant l’attention de la communauté Warzone 2 sur ce bug frustrant. Il s’est produit vers la fin d’une partie où son escouade avait tué un grand nombre de joueurs adverses, gâchant ainsi la dernière étape de ce qui était, selon lui, l’une de ses meilleures parties sur le battle royale.

Il a expliqué que leurs armes avaient disparu peu de temps après les avoir déposées, et qu’ils n’avaient pas pu interagir non plus avec une boîte de munitions. Sans surprise, suite à ce coup du sort ils ont été rapidement éliminés.

Dans les commentaires un certain nombre de joueurs ont indiqué avoir rencontré un problème identique. “Cela m’est arrivé un paquet de fois. Il semble que cela se produise beaucoup plus dans les situations intenses ou à mesure que l’on se rapproche des 2 derniers cercles”, a commenté un joueur.

Malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui cause ces problèmes, donc, pour l’instant, il est difficile de s’en prémunir. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n’ont pas non plus abordé ce problème publiquement.

Alors que les joueurs de Warzone 2 ne cessent d’interpeller les développeurs quant à l’état actuel du battle royale, ce nouveau bug va sans aucun doute rajouter de l’huile sur le feu.