Le brouilleur de radar dans Warzone, trop puissant selon les joueurs

Raven Software a réduit le taux de loot des brouilleurs de radar dans la mise à jour de la Saison 3, mais les joueurs de Warzone ne sont toujours pas satisfaits de cette amélioration de terrain “surpuissante”.

L’amélioration de terrain brouilleur de radar a été introduite dans la Warzone lors de la mise à jour Reloaded de la Saison 3.

Les brouilleurs de radar brouillent les mini-cartes des joueurs pendant 45 secondes et ont un rayon de 125 mètres. Les joueurs se trouvant dans ce rayon ne peuvent pas utiliser les Killstreaks, les capteurs de battements de cœur, voir le cercle ou les pings de leurs coéquipiers lorsqu’ils sont abattus.

Les développeurs de Warzone ont réduit les chances de chute des brouilleurs de radars dans Rebirth Resurgence au cours de la Saison 3 Reloaded, et les notes de patch de la Saison 4 confirment que les chances de chute des radars ont également été réduites dans Bonne Fortune.

Certains joueurs de Warzone pensent toujours que le taux de chute des brouilleurs de radar est trop élevé et que le rayon de 125 mètres ou le taux de chute doit être ajusté.

L’utilisateur de Reddit BewareDinosaurs a créé un fil de discussion et a déclaré : “Les brouilleurs de radars sont intéressants, mais il y en a beaucoup trop. Ce serait mieux s’ils étaient plus rares au lieu que j’ignore la mini-map la plupart du temps.”

Le fil de discussion a reçu des centaines de likes et un certain nombre de joueurs ont répondu en exprimant des frustrations similaires.

Un utilisateur a dit : “Ils ne devraient pas être dans le jeu. Cela perturbe complètement tout le monde dans le rayon massif pendant beaucoup trop longtemps. Vous ne pouvez pas voir la ligne de gaz, la direction de la zone, les coéquipiers et les stations d’achats.”

Une autre personne a déclaré que “le rayon doit être petit. Sur Rebirth Island, un Brouilleur bloque un quart de la carte.”

the radar jammer covers a lot of the map tbh😂 pic.twitter.com/h2KWb5Qmcc

— Juice Wiggum🚓 (@JuicyyTheFreek) May 26, 2022