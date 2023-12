Un acteur emblématique de la série Call of Duty s’est éteint

Raul Menendez était l’un des méchants les plus emblématiques de la série Call of Duty, et une partie cruciale de l’histoire de la série Black Ops. Kamar de los Reyes, l’acteur dont l’apparence et la voix ont été prêtées au personnage, est décédé à l’âge de 56 ans.

Pour beaucoup de ceux qui ont grandi à l’âge d’or de Call of Duty, se procurer le jeu et se lancer directement dans la campagne était essentiel. Les jeux CoD ont longtemps été considérés comme la référence que chaque autre jeu devait atteindre en tant que jeu AAA avec de grands décors et des intrigues intriquées.

L’un des personnages les plus emblématiques de la série était Raul Menendez, un méchant qui a joué un rôle majeur dans la série et était même jouable lors de l’une des missions. Certes, il a pu être un méchant, mais la performance derrière son personnage l’a rendu incroyablement charismatique et aimable, si bien que les joueurs se sont attachés à lui malgré le fait qu’il n’était un personnage principal que dans Black Ops 2.

Kamar de los Reyes, l’homme qui a donné vie à Menendez, est décédé à l’âge de 56 ans après un combat contre le cancer

Kamar de los Reyes a fait bien plus que jouer le rôle de Menendez dans Call of Duty. Que ce soit son rôle d’Antonio Vega dans ‘One Life to Live’ et diverses autres apparitions dans des soap opéras, jusqu’à sa participation dans une production théâtrale de ‘La Tempête’ de Shakespeare, il a joué pendant des décennies dans toutes sortes de genres.

Cependant, même une décennie après sa dernière apparition dans la franchise Call of Duty, sa performance en tant que méchant de la série Raul Menendez a suffisamment marqué les fans de la série pour qu’ils se rendent sur les réseaux sociaux pour se souvenir de sa performance impeccable.

À une époque où l’utilisation de la capture de mouvement pour les personnages et l’engagement d’acteurs hollywoodiens pour le développement de jeux AAA n’étaient pas la norme, Reyes a été l’un des premiers acteurs à faire une réelle impression avec sa performance. Il a vraiment donné vie au personnage d’une manière qui tient toujours la route aujourd’hui.

Considérant qu’il y a une fin pour Black Ops 2 où Menendez survit, combiné au fait que le personnage est revenu dans Black Ops 4 et a été mentionné dans Cold War, les fans espéraient que son personnage ferait un retour.

Cependant, il semble maintenant que les joueurs veulent que sa performance reste telle quelle plutôt que d’essayer de ramener le personnage dans la série d’une manière ou d’une autre.

Ce n’est pas la première fois en 2023 qu’un acteur de jeu vidéo massivement influent meurt, avec le décès de Lance Reddick touchant durement la communauté des joueurs. Dans les deux cas, au moins, leur performance peut vivre éternellement.