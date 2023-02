L’absence du mode Gunfight dans la Saison 2 de Modern Warfare 2 ne passe pas

La liste des réjouissances pour la Saison 2 de Modern Warfare 2 n’a pas encore été entièrement dévoilée, mais il semble d’ores et déjà évident que le tant réclamé mode Gunfight ne fera pas partie de l’équation.

Alors que la grogne ne cessait de prendre de l’ampleur au sein de la communauté Modern Warfare 2, la Saison 2 et les multiples changements qu’elle est supposée apporter étaient plus que jamais attendus de pied ferme. Malheureusement, après l’annonce de son report qui avait déjà rajouté de l’huile sur le feu, les joueurs ont eu droit à de multiples douches froides.

En effet, avec les informations au sujet de la Saison 2 qui commencent à tomber, les joueurs de Modern Warfare 2 se sentent de plus en plus négligés, soulignant que les développeurs accordent bien plus d’attention à Warzone 2, qui en plus de nombreuses nouveautés va avoir droit à une toute nouvelle carte.

Pour l’heure, les joueurs de Modern Warfare considèrent qu’ils n’ont eu droit qu’à des changements “dont personne ne veut”. Après des modifications concernant le système d’atouts que la communauté ne souhaite pas et le potentiel retour de la carte Musée qui n’avait pas du tout été appréciée au cours de la bête, c’est à présent le mode Gunfight qui fait parler de lui, et pas de la façon souhaitée par les joueurs.

Un mode Gunfight absent de la Saison 2 de Modern Warfare 2 ?

La situation a clairement empiré suite à l’apparition d’une rumeur selon laquelle le populaire mode Gunfight va continuer son exil pour peut-être une autre saison.

Il y a peu des fichiers ayant fait l’objet d’une fuite suggéraient l’arrivée de Gunfight dans Modern Warfare 2. Aux yeux des joueurs ce n’était donc qu’une question de temps avant que le mode ne fasse son retour triomphal.

Malheureusement, d’après CharlieIntel, ils risquent d’être déçus. En effet, il semblerait que la Saison 2 se fera sans ce populaire mode, une décision qui ne passe pas.

Étant donné que le nombre de joueurs de Modern Warfare 2 continue de chuter, certains joueurs estiment qu’il s’agit d’une décision plutôt discutable de la part des développeurs.

“C’est parce qu’ils vont attendre d’en avoir vraiment besoin, peut-être avec la saison 3 ou 4, pour mieux fidéliser les joueurs. Ne soyez pas ridicules, ils ne peuvent pas nous laisser avoir le contenu amusant au début du cycle de vie ! C’est aussi la raison pour laquelle nous n’aurons probablement pas de modes de jeu collectifs (Gun Game, Infected, etc) avant plusieurs saisons”, a déclaré un internaute sur Reddit.

“Toute cette merde de monétisation a ruiné toute forme d’incitation pour moi à jouer à des jeux multijoueurs en ligne. Je me contente donc de plus en plus de jouer à des jeux solo, et je trouve cela beaucoup plus intéressant”, a déclaré un autre internaute.

Si ces rumeurs se concrétisent, cela risque d’avoir un impact plus que négatif sur Modern Warfare 2.