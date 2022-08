À peine revenu sur Warzone, Ninja est déjà accusé d’avoir triché

Si au cours de ces longs mois loin de Warzone, Ninja avait peut-être oublié que le battle royale d’Activision était réputé pour ses nombreux tricheurs, ses récentes parties sur le battle royale ont été une bonne piqûre de rappel, alors que le streamer a très vite été accusé de tricher.

Par le passé, Ninja s’est aventuré à de multiples reprises dans des battle royale comme Apex Legends ou Warzone, afin de s’éloigner un temps de l’atmosphère de Fortnite sans pour autant sortir de sa zone de confort.

Alors que de longs mois s’étaient écoulés sans que Ninja ne pose à nouveau le pied sur le battle royale d’Activision, il a soudainement décidé de voir ce que valait Caldera et le moins que l’on puisse dire, c’est que son retour sur Warzone n’a pas été un long fleuve tranquille. En effet, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le streamer soit accusé d’avoir triché.

Red Bull / Ninja Même s’il joue principalement à Fortnite, il n’est pas rare que Ninja s’aventure sur d’autres battle royale.

Ninja fait un retour chaotique sur Warzone

Risquant le tout pour le tout, Ninja a opté pour la MP40 et le Kar98k pour tenter de s’illustrer, un choix qui peut-être discutable, mais après tout comme chacun sait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

Tout à fait dans son élément, avec déjà 7 éliminations à son actif, Ninja a soudainement décidé d’utiliser un ballon de redéploiement afin de garder un œil sur son environnement. Profitant de cette occasion, un joueur adverse a ouvert le feu sur lui, mais Ninja lui a coupé l’herbe sous le pied en l’abattant d’un seul coup, ce qui lui a valu un “Putain il triche !”.

Ce commentaire a simplement fait éclater de rire Ninja, qui s’est alors exclamé : “C’est génial !” avant de continuer sa progression comme si de rien n’était.

Alors que le streamer a dévoilé que ce retour sur Warzone avait principalement pour but de se remettre dans le bain avant la sortie de Modern Warfare 2, on imagine que Ninja répondra présent dès la sortie de ce nouveau Call of Duty, avec probablement un avant-goût lorsque la bêta sera disponible.

Pour rappel, la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2 est prévue pour le 28 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S et PC tandis que la bêta s’étalera du 16 au 26 septembre selon les plateformes.