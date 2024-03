Un PNJ spécifique de Baldur’s Gate 3 fait chavirer le cœur des joueurs

La romance est un aspect essentiel de Baldur’s Gate 3, mais ce n’est pas une activité que vous pouvez vous permettre avec chaque compagnon. Cependant, cela n’empêche pas les joueurs de tomber amoureux de certains personnages, et il y a un PNJ pour lequel les fans sont complètement craquants.

Baldur’s Gate 3 est assez diversifié en matière de romance. Chacun de vos compagnons a des personnalités et des quêtes variées auxquelles vous devez vous conformer si vous souhaitez les séduire. Cependant, les compagnons ne sont pas les seuls à avoir des personnalités intéressantes.

Si vous plongez suffisamment dans le jeu, vous rencontrerez des PNJ qui sont tout aussi amusants, mais que vous ne pouvez pas séduire. C’est le cas de Dammon, un personnage pour lequel les joueurs meurent d’envie d’entamer une romance, mais ils ne le peuvent pas car le jeu ne le permet pas.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ne veulent séduire qu’un seul PNJ clé

La discussion autour du sujet a été initiée par un joueur de Baldur’s Gate 3 qui a posté : « Le seul homme que je voulais séduire. » De plus, ils ont joint un mème qui avait une image de Dammon, un forgeron tieffelin.

Beaucoup de joueurs se sont joints à la conversation car ils ressentent quelque chose de très similaire au propriétaire du post original. Un tel utilisateur a déclaré : « Je passerais sur tous les compagnons masculins pour un bout de Dammon. Et la seule chose qui me retiendrait, c’est si Karlach avait des vues sur lui. » Un autre utilisateur a ajouté : « La rumeur que Larian a supprimé un flirt entre lui et Karlach est vraiment triste. Ils auraient été parfaits. »

Un joueur a également affirmé : « Ils feraient mieux de nous en donner plus s’ils nous proposent un DLC. » Enfin, l’un des joueurs a commenté : « Il ressemble à Cillian Murphy. » En réponse à cela, un utilisateur a mentionné : « C’est vrai ! Un mélange de Cillian et d’un jeune Henry Cavill. »

Il est donc sûr de dire que les joueurs sont profondément amoureux de ce personnage. En fait, ils sont bien plus émotionnels à propos de Dammon que la plupart des compagnons masculins avec lesquels ils peuvent entamer une romance dans Baldur’s Gate 3. Cependant, c’est l’un des aspects les plus amusants du jeu où vous êtes destiné à tomber amoureux de personnages, que vous puissiez les séduire ou non.