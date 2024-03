Un immense potentiel gâché dans Baldur’s Gate 3 avec le PNJ le plus décevant

Les PNJ jouent un rôle crucial dans la narration et le développement du monde de Baldur’s Gate 3. Cependant, il y a un PNJ que les joueurs considèrent comme anti-climatique et comme une occasion manquée.

Baldur’s Gate 3 est un jeu immense et les PNJ que vous rencontrez lors de vos voyages sont aussi importants que les compagnons. Ces PNJ vous offrent des quêtes et des objets qui vous aident à progresser dans l’histoire et ont un impact sur les événements du monde.

Cependant, il y a un PNJ que les joueurs considèrent comme une occasion manquée, car ils le trouvent anti-climatique et inutile. Le PNJ en question est le “Raven Guy” et une grande partie de la communauté est mécontente de la manière dont Larian Studios l’a traité.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 considèrent le PNJ “Raven Guy” comme une occasion manquée

La discussion sur le sujet a été initiée par un utilisateur Reddit qui a affirmé : “Lorsque vous le rencontrez, il est super effrayant, laisse entendre qu’il possède un immense pouvoir, communique avec un corbeau blanc et vous envoie punir les méchants.” Il a poursuivi : “Il s’avère être un elfe emo sans compétences spéciales qui ne peut même pas invoquer de corbeaux, il a une paire de gants avec ‘Summon Raven Familiar’ dessus.”

Il a continué : “Il a aussi sur lui une lettre où les gens chez lui veulent désespérément qu’il rentre à la maison au lieu d’être un idiot à poursuivre des choses dont personne ne se soucie et à aider plutôt à stabiliser la ville qu’il a quittée.” D’autres joueurs se sont joints à la conversation car beaucoup d’entre eux ont des idées très similaires.

Un tel utilisateur a mentionné : “Le jeu était censé avoir une sorte de contenu secondaire sur la Reine Corbeau, mais rien n’en est vraiment sorti. Je suppose que cela a été abandonné en faveur de se concentrer davantage sur Shar.” Un autre utilisateur a ajouté : “Vous faites juste sa quête et vous n’apprenez même pas qu’il est ce perdant de m**de dans la plupart des résultats.”

Un joueur a également affirmé : “Cependant, son corbeau était tout le contraire.” Enfin, un des joueurs a commenté : “J’ai honnêtement adoré son esthétique mais j’ai encore plus aimé le châtier lorsqu’il a été révélé être un petit con.”

Il est donc sûr de mentionner que la plupart des joueurs n’ont pas aimé ce personnage. Certains l’ont trouvé drôle de voir à quel point le “Raven Guy” est inutile, tandis que d’autres ont estimé qu’il était une perte de temps et un perdant à la fin.