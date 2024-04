Baldur’s Gate 3 : le pire crime d’Orin prouve que les développeurs ont pensé à tout

Un joueur de Baldur’s Gate 3 a découvert ce qui se passe lorsqu’il n’y a personne pour Orin à kidnapper dans l’Acte 3 : un autre exemple de la prévoyance brillante de Larian Studios.

L’un des moments les plus mémorables de Baldur’s Gate 3 est lorsque la méchante Orin la Rouge se prend l’apparence de l’un des compagnons présent dans votre camp, alors qu’elle retient l’allié en question en otage. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passe si vous n’avez aucun compagnon à kidnapper ?

L’utilisateur Reddit perkypan a partagé sur le subreddit BG3 ce qui se passe lorsqu’il n’y a personne pour Orin à kidnapper. Ils a organisé sa partie “Sombre Pulsions” (Dark Urge) de sorte qu’il n’y ait personne dans le camp à part les membres de son groupe actif, dont Orin ne peut pas usurper l’identité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a néanmoins un personnage auquel il est impossible de couper l’accès au camp en début d’Acte 3 : la petite Yenna, et son charmant chat roux. Vous l’aurez compris, c’est bien Yenna qui se fait kidnapper par Orien, mais ce n’est même pas la partie la plus dramatique de cette histoire.

Comme le partage l’auteur du post Reddit, « elle a fait manger le chat de Yenna à mon Dark urge. Elle a ri en clamant “tu as aimé ce repas, tu vois que tu n’as pas changé, cher frère ou sœur, etc”. Elle informe le groupe qu’elle va maintenant jouer avec sa propre nourriture (Yenna). »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le joueur résume en disant : « ORIN A PRIS LA FILLE ET CUIT SON CHAT ET L’A DONNÉ À MANGER À DARK URGE JUSTE POUR RIRE. »

C’est déjà bien assez tordu tordu en soi, mais un joueur dans les commentaires aggrave encore les choses en pointant un détail sur le chat de Yenna : « si vous utilisez parler aux animaux et parlez avec son chat, il dira quelque chose sur la douceur de Yenna envers lui et qu’elle ne lui ferait jamais de mal. »

Sachant cela, il y a de bonnes chances qu’Orin ait tué le chat tout en étant transformée en Yenna, rendant les derniers moments de l’animal encore plus déchirants. Après tout, bien qu’Orin soit de loin la méchante la plus archétypale de Baldur’s Gate 3, elle est sans doute également la plus cruelle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est une intrigue incroyablement macabre, et cela montre ce qui fait la grandeur de Baldur’s Gate 3. En effet, il est extrêmement improbable de n’avoir aucun compagnon à son camp à moins de volontairement chercher à fuir tout contact social. Si l’on ajoute à ça le fait qu’Orin a des lignes de dialogues spécifiquement destinées à Sombres Pulsions lors de cet événements, on imagine bien que seulement une portion infime des joueurs a eu droit à cette version de la scène du kidnapping.

Les développeurs ont dépassé les attentes en incluant des éléments d’histoire supplémentaires et des secrets exclusifs à ce scénario en tant que Sombre Pulsions. Ce n’est également pas la seule fois où Baldur’s Gate 3 récompense les joueurs qui tentent de nouvelles choses et sortent des sentiers battus, ce qui encourage les joueurs à revenir sur le jeu encore et encore.

L’article continue après la publicité