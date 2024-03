Le meilleur build pour Lae’Zel dans Baldur’s Gate 3

Lae’Zel est un compagnon impitoyable dans Baldur’s Gate 3. Découvrez le meilleur build pour l’incontournable guerrière Githyanki.

Au cours de l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3, vous tomberez probablement nez à nez avec la redoutable combattante qui vous a aidé à traverser le nautiloïde : Lae’Zel. Cette guerrière Githyanki ne mâche pas ses mots, mais elle s’avère être une alliée précieuse.

Si comme vous avez choisi de faire confiance à Lae’Zel malgré son caractère bien trempé, vous aurez à vos côté une véritable machine à tuer, tant la classe Guerrier est puissante dans BG3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans ce guide, nous vous expliquons en détail comment confectionner un build Guerrier dévastateur en combat, et parfaitement adapté au lore de Lae’Zel.

Sommaire :

Larian Studios

La meilleure sous-classe pour Lae’Zel

Lorsque vous recrutez Lae’Zel comme compagnon ou que vous la sélectionnez comme personnage origine, cette dernière est une Guerrière, dont vous devrez sélectionner la sous-classe au niveau 3.

Dans l’optique de faire de Lae’Zel une puissante combattante de mêlée, infligeant des dégâts colossaux, encaissant les coûts et disposant de tout un arsenal d’attaques, nous vous conseillons la sous-classe Maître de guerre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La sous-classe Maître de guerre repose sur un système de Dés de supériorité, une ressource unique qui se recharge à chaque court repos. En consommant un Dé de supériorité, vous pouvez effecteur des Manœuvres pour octroyer à votre Guerrier différents bonus, augmenter les dégâts d’une attaque ou encore appliquer de puissants effets de contrôle à vos coups.

Les Manœuvres apportent beaucoup de puissance à la classe Guerrier, ainsi qu’une profondeur de gameplay plus que bienvenue afin que les combats ne soient pas répétitifs.

Pour ce build, nous avons choisi de ne pas multiclasser Lae’Zel. En effet, le Guerrier Maître de guerre se suffit à lui-même, et s’avère être un build aussi simple qu’efficace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleures caractéristiques pour Lae’Zel

Un Guerrier se doit d’avoir des caractéristiques parfaitement adaptées à son rôle, à savoir infliger autant de dégâts que possible, mais aussi survivre au cœur de la mêlée :

Force (17 au niveau 1) : La caractéristique offensive essentielle pour Lae’Zel, qui déterminera ses chances de toucher en attaquant au corps à corps ainsi que ses dégâts. La Force détermine aussi la distance de saut et le poids transportable. Nous choisissons de mettre 17 de Force au lieu de 16 afin de préparer le terrain pour un puissant Don au niveau 6.

Constitution (16 au niveau 1) : La Constitution est importante pour toute les classes, et plus encore pour un Guerrier qui sera souvent au cœur de la mêlée.

Dextérité (14 au niveau 1) : En début de partie, la Dextérité permettra à Lae’Zel d’augmenter sa Classe d’Armure lors du port d’une Armure Intermédiaire. Plus tard, lorsque vous trouverez de puissantes Armures Lourdes, cette stat sera toujours importante pour l’Initiative et les jets de sauvegarde.

Intelligence (8 au niveau 1) : L’Intelligence n’est pas utile à ce build hormis pour les jets de sauvegarde et de compétence. Mieux vaut la garder basse pour se concentrer sur d’autres stats.

Sagesse (8 au niveau 1) : La Sagesse n’est pas utile à ce build hormis pour les jets de sauvegarde et de compétence. Mieux vaut la garder basse pour se concentrer sur d’autres stats.

Charisme (8 au niveau 1) : Le Charisme n’est pas utile à ce build hormis pour les jets de sauvegarde. Mieux vaut le garder bas pour se concentrer sur d’autres stats. Si vous souhaitez souvent utiliser Lae’Zel en dialogue, n’hésitez pas à monter cette stats à 12 ou 14 au prix d’un peu de Constitution/Dextérité.

Afin d’assigner les meilleures caractéristiques à Lae’Zel, nous vous invitons à réinitialiser ses caractéristiques dès que vous en avez l’occasion. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, consultez notre guide de respec dans Baldur’s Gate 3.

Les meilleures compétences

Perception et Survie, afin que Lae’Zel vous aide à repérer les interrupteurs, pièges et autres objets cachés

Les meilleurs actions et passifs pour Lae’Zel

En tant que classe purement martiale, le Guerrier Maître de guerre n’apprend pas de sorts, mais a accès à tout un panel d’actions et de passifs pour améliorer son efficacité au combat. Voici les outils indispensables à ce build de Lae’Zel :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Style de combat – Armes à deux mains (Guerrier niveau 1) : Ce passif permet de relancer les mauvais jets de dégâts de vos attaques à l’arme à deux mains, augmentant ainsi vos dégâts moyens.

(Guerrier niveau 1) : Ce passif permet de relancer les mauvais jets de dégâts de vos attaques à l’arme à deux mains, augmentant ainsi vos dégâts moyens. Fougue (Guerrier niveau 2) : Cette action surpuissante permet tout bonnement de vous octroyer une action supplémentaire, et ce une fois entre chaque court repos. Grâce à l’attaque supplémentaire obtenue au niveau 5, et à l’attaque supplémentaire Améliorée, vous pourrez attaquer jusqu’à 6 fois par tour, voire 7 grâce à Cogneur Lourd, le tout sans utiliser de sort ou de consommable.

(Guerrier niveau 2) : Cette action surpuissante permet tout bonnement de vous octroyer une action supplémentaire, et ce une fois entre chaque court repos. Grâce à l’attaque supplémentaire obtenue au niveau 5, et à l’attaque supplémentaire Améliorée, vous pourrez attaquer jusqu’à 6 fois par tour, voire 7 grâce à Cogneur Lourd, le tout sans utiliser de sort ou de consommable. Manœuvre – Attaque précise (Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : En utilisant uniquement un Dé de supériorité, cette action gratuite augmente le résultat de votre prochain jet d’attaque. Un must have pour contrebalancer le Don Cogneur Lourd.

(Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : En utilisant uniquement un Dé de supériorité, cette action gratuite augmente le résultat de votre prochain jet d’attaque. Un must have pour contrebalancer le Don Cogneur Lourd. Manœuvre – Riposte (Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : Cette réaction permet d’attaquer tout ennemi qui manquerait une attaque au corps à corps contre votre Guerrière. Étant donné vos dégâts, l’ennemi risque de regretter son échec.

(Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : Cette réaction permet d’attaquer tout ennemi qui manquerait une attaque au corps à corps contre votre Guerrière. Étant donné vos dégâts, l’ennemi risque de regretter son échec. Manœuvre – Croc-en-jambe (Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : Cette excellente manœuvre inflige une attaque boostée qui peut mettre votre cible au sol. Puisque les attaques ont toujours un avantage contre les cibles au sol, c’est la Manœuvre parfaite pour vous assurer plusieurs coups faciles à toucher lors de vos tours de burst.

Les meilleurs dons pour Lae’Zel

En suivant notre build pour Lae’Zel, vous pourrez choisir un don au niveaux 4, 6, 8 et 12. En effet, le Guerrier est particulièrement gâté, puisqu’il a bien plus souvent accès à un nouveau Don comparé aux autres classes. Voici les meilleurs dons pour ce build :

Cogneur Lourd : Ce don permet d’augmenter de 10 les dégâts de toutes vos attaques à l’arme de corps à corps, au prix d’un malus conséquent de -5 au jet d’attaque. Grâce à Attaque précise, vous pourrez contrebalancer de malus. Don à choisir au niveau 4

Ce don permet d’augmenter de 10 les dégâts de toutes vos attaques à l’arme de corps à corps, au prix d’un malus conséquent de -5 au jet d’attaque. Grâce à Attaque précise, vous pourrez contrebalancer de malus. Athlète (Force +1) : Si la plupart des joueurs choisissent de mettre 16 en Force et de prendre le Don Amélioration de caractéristique, nous vous conseillons plutôt d’opter pour 17 Force et l’excellent don Athlète. En plus de vous donner le +1 Force pour atteindre le palier de caractéristique suivant, ce don vous permet de vous relever plus facilement et d’augmenter drastiquement votre distance de saut, et donc votre mobilité au combat. Don à choisir au niveau 6

Si la plupart des joueurs choisissent de mettre 16 en Force et de prendre le Don Amélioration de caractéristique, nous vous conseillons plutôt d’opter pour 17 Force et l’excellent don Athlète. En plus de vous donner le +1 Force pour atteindre le palier de caractéristique suivant, ce don vous permet de vous relever plus facilement et d’augmenter drastiquement votre distance de saut, et donc votre mobilité au combat. Amélioration de caractéristiques (Force +2) : Améliorer votre Force a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Guerrier. La Force améliore principalement vos dégâts et vos chances de toucher vos attaques. Don à choisir au niveau 8

Améliorer votre Force a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Guerrier. La Force améliore principalement vos dégâts et vos chances de toucher vos attaques. Sauvagerie martiale : Une fois le niveau max atteint, votre guerrier peut enchaîner les attaques dévastatrices. À ce point, seule la malchance aux dés peut vous arrêter… à moins de choisir Sauvagerie martiale. Ce don vous fera jeter deux fois les dés de dégâts de vos attaques pour systématiquement garder le meilleur jet. Don à choisir au niveau 12

Une fois le niveau max atteint, votre guerrier peut enchaîner les attaques dévastatrices. À ce point, seule la malchance aux dés peut vous arrêter… à moins de choisir Sauvagerie martiale. Ce don vous fera jeter deux fois les dés de dégâts de vos attaques pour systématiquement garder le meilleur jet. Alerte : Bien des joueurs ne peuvent plus se passer d’Alerte et donnent ce puissant Don à toute leur équipe. Alerte vous fait profiter d’un bonsu de +5 à l’initiative en plus de vous immuniser à l’état Surpris. Don alternatif à choisir au niveau 12

Bien des joueurs ne peuvent plus se passer d’Alerte et donnent ce puissant Don à toute leur équipe. Alerte vous fait profiter d’un bonsu de +5 à l’initiative en plus de vous immuniser à l’état Surpris.

Les meilleurs équipements pour Lae’Zel

Lae’Zel cherche à infliger autant de dégâts que possible, et c’est pourquoi l’élément principal de votre build devrait être une bonne arme de corps à corps à deux mains, qu’il s’agisse d’une épée, d’une ahche, d’une lance ou encore d’une masse d’arme. Vous en trouverez tout au long de votre aventure, et il est même possible d’acquérir une excellent épée à deux mains dès le tutoriel à bord du Nautiloïde, en venant à bout du diable dans le combat final (ou en lui volant grâce au sort de Clerc Injonction).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Grâce à sa race, Lae’Zel aura également accès à d’excellentes armes dont les alléchants bonus sont réservés aux Githyankis.

L’armure de base de Lae’Zel est une excellente Armure Intermédiaire que vous ne remplacerez probablement pas avant une grosse poignée d’heures de jeu. Par la suite, n’hésitez pas à passer sur une Armure Lourde.

Progression du build de Lae’Zel

Maintenant que vous avez bien assimilé les composantes d’un bon build Guerrier pour Lae’Zel, voici un guide de progression pour vous aider à choisir vos actions et vos dons à chaque niveau gagné dans Baldur’s Gate 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce build est très simple à mettre en place et à prendre en main, même si l’utilisation judicieuse des Manœuvres permet beaucoup de créativité, et fera la différence entre un bon et un mauvais Guerrier.

Voici la progression idéale de ce build Guerrier pour Lae’Zel :

Niveau Classe Progression 1 Guerrier 1 Style de combat : Armes à deux mains – Caractéristiques : Force 17, Dextérité 14, Constitution 16, Intelligence 8, Sagesse 8, Charisme 8 – Compétences : Perception, Survie 2 Guerrier 2 – 3 Guerrier 3 Sous-classe : Maître de guerre – Manœuvres : Croc-en-jambe, Attaque précise, Riposte 4 Guerrier 4 Don : Cogneur lourd 5 Guerrier 5 – 6 Guerrier 6 Don : Athlète (Force +1) 7 Guerrier 7 Manœuvres : Jeu de jambes défensif, Feinte 8 Guerrier 8 Don : Amélioration de caractéristiques (Force +2) 9 Guerrier 9 – 10 Guerrier 10 Manœuvres : Attaque menaçante, Attaque manœuvrante 11 Guerrier 11 – 12 Guerrier 12 Don : Sauvagerie martiale ou Alerte

Conseils et astuces

Le Guerrier Maître d’arme est une classe d’exception lorsqu’il s’agit de venir très rapidement à bout d’un ennemi prioritaire. Repérez la cible la plus dangereuse, et venez en à bout en un seul tour de burst grâce à Fougue.

Lors de vos tours de burst, Assurez vous que votre première Attaque est une Manoeuvre de Corc-en-jambe. Si vous parvenez à faire tomber votre cible, vous bénéficierez d’un avantage pour toutes vos attaques suivantes.

Les Dés de supériorité se régénèrent à chaque court repos. N’hésitez donc pas à tous les utiliser lors de vos combats.

Votre action bonus peut vous permettre de vous déplacer très loin grâce au Saut largement boosté par votre Force élevée et le don Athlète. Pour encore plus de mobilité, n’hésitez pas à utiliser le Pouvoir Githyanki : Saut avant vos combats importants.

Voici qui conclut notre guide pour bien jouer Lae’Zel dans Baldur’s Gate 3. Vous hésitez encore quant à la classe de votre personnage ? Jetez un coup d’œil à notre tier list des classes dans Baldur’s Gate 3.

Nous vous invitons également à découvrir nos builds pour les autres compagnons de Baldur’s Gate 3 :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Build Astarion | Build Gayle | Build Karlach | Build Ombrecœur | Build Wyll