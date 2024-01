Le meilleur build pour Karlach dans Baldur’s Gate 3

Karlach est un compagnon au cœur d’or (en fusion) dans Baldur’s Gate 3. Découvrez le meilleur build pour l’incontournable Tieffeline Barbare.

Au cours de l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3, vous tomberez probablement nez à nez avec une Tieffeline à la carrure imposante : Karlach. Cette barbare tout droit sortie d’Avernus vous sera présentée comme une diablesse à éliminer… mais vous apprendrez bien vite que les choses sont plus compliquées que cela.

Si comme bien des joueurs vous avez choisi de faire confiance à Karlach et de l’intégrer à votre groupe d’aventuriers, mieux vaut savoir comment rendre la Barbare aussi efficace que possible, avec un build parfaitement adapté à son lore et à vos besoins.

Dans ce guide, nous vous expliquons en détail comment confectionner un build Barbare 8 / Guerrier 4 puissant qui fera de Karlach un véritable rouleau compresseur en combat.

Sommaire :

Larian Studios

La meilleure sous-classe (domaine) pour Karlach

Lorsque vous recrutez Karlach comme compagnon ou que vous la sélectionnez comme personnage origine, cette dernière est une Barbare, dont vous devrez sélectionner la sous-classe au niveau 3.

Dans l’optique de faire de Karlach une puissante combattante de mêlée, nous vous conseillons d’opter pour la sous-classe Berserker, qui est la voie la plus bourrine de ce combattant sans pitié. Par la suite, un petit tour par la classe Guerrier est conseillée, pour profiter de l’excellente capacité Fougue et des manœuvre de la sous-classe Maître de Guerre.

Notez qu’un build Barbare corps à corps est tout à fait viable avec les autres sous-classes du Barbare. La sous-classe Magie Sauvage ajoute une bonne dose de fun à la classe, grâce à ses effets aléatoires. Chaque option de la sous-classe Cœur Sauvage est également digne d’intérêt, notamment l’Ours pour le tanking, le Tigre pour les dégâts ou l’Aigle pour sauter sur vos ennemis depuis des hauteurs folles.

De plus, la progression de ce build fonctionne quelle que soit la sous-classe que vous choisissez. N’hésitez donc pas à adapter votre build à vos préférences.

Si vous changez d’avis quant à la sous-classe de Karlach mais aussi pour bien redistribuer ses caractéristiques, nous vous invitons à respec Karlach. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, consultez notre guide de respec dans Baldur’s Gate 3.

Les meilleures caractéristiques pour Karlach

Un Barbare se doit d’avoir des caractéristiques parfaitement adaptées à son rôle, à savoir infliger autant de dégâts que possible, mais aussi survivre au cœur de la mêlée :

Force (16 au niveau 1) : La caractéristique offensive essentielle pour Karlach, qui déterminera ses chances de toucher en attaquant au corps à corps ainsi que ses dégâts. La Force détermine aussi la distance de saut et le poids transportable.

Dextérité (14 au niveau 1) : Puisque Karlach ne portera pas d’armure lourde (et même pas d’armure du tout), son modificateur de Dextérité sera ajouté à sa Classe d’Armure. De plus, la Dextérité influence également l’initiative, qui est une statistique précieuse sur tous les personnages.

Constitution (16 au niveau 1) : La Constitution est importante pour toute les classes, mais plus encore pour les Barbares. En effet, Karlach a besoin de beaucoup de PV, mais elle profite également d’un bonus en Classe d’Armure égal à son modificateur de Constitution tant qu’elle ne porte pas d’armure.

Intelligence (8 au niveau 1) : La dump stat de ce build est l’Intelligence, même si vous pouvez éventuellement opter pour la Sagesse ou le Charisme.

Sagesse (10 au niveau 1) : Dans ce build, la Sagesse a pour seul intérêt de booster vos jets de Perception et de Survie, en plus des jets de sauvegarde assez importants qu’elle améliore.

Charisme (10 au niveau 1) : Même si vous ne comptez pas utiliser Karlach en dialogue, le Charisme n’est pas dénué d’importance. En effet, des effets de contrôle particulièrement ennuyeux demandent un jet de sauvegarde de Charisme.

Les meilleures compétences

Perception et Nature si vous ne comptez pas utiliser Karlach pour vos dialogues

si vous ne comptez pas utiliser Karlach pour vos dialogues Perception et Intimidation si vous comptez utiliser Karlach pour vos dialogues

Les meilleurs actions et passifs pour Karlach

Via la classe Barbare ou via les quelques niveaux de Guerrier que nous vous conseillons de prendre en fin de progression, Karlach aura accès à de puissantes actions qui la rendront redoutable au corps à corps. Voici les actions les plus utiles pour ce build :

Actions et passifs de Barbare Défense sans armure (Barbare niveau 1) : ce passif forme l’identité de combattant sans armure du Barbare. Il permet d’ajouter votre modificateur de Constitution à votre Classe d’Armure. Témérité (Barbare niveau 2) : Cette action – qui peut également se déclencher lorsqu’une attaque à l’arme rate sa cible – donne l’avantage au Barbare sur ses jets d’attaque, mais donne également un avantage au ennemis qui vous attaquent. C’est une action à double tranchant, mais un outil essentiel pour le Don Cogneur Lourd qui est un must have pour le Barbare. Frénésie (Barbare Berserk niveau 3) : La Rage version Berserker offre la possibilité d’utiliser une Action Bonus pour porter une attaque ou effectuer un lancer. C’est un avantage considérable étant donné les dégâts colossaux que le Barbare peut infliger en un coup.

Actions et passifs de Guerrier Style de combat – Armes à deux mains (Guerrier niveau 1) : Ce passif permet de relancer les mauvais jets de dégâts de vos attaques à l’arme à deux mains, augmentant ainsi vos dégâts moyens. Fougue (Guerrier niveau 2) : Cette action surpuissante permet tout bonnement de vous octroyer une action supplémentaire, et ce une fois entre chaque court repos. Grâce à l’attaque supplémentaire obtenue au niveau 5 du Barbare, Fougue vous permettra donc d’attaquer deux fois de plus durant un tour crucial lors des combats. Manœuvre – Attaque précise (Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : En utilisant uniquement un Dé de supériorité, cette action gratuite augmente le résultat de votre prochain jet d’attaque. Un must have pour contrebalancer le Don Cogneur Lourd. Manœuvre – Riposte (Guerrier Maître de Guerre niveau 3) : Cette réaction permet d’attaquer tout ennemi qui manquerait une attaque au corps à corps contre votre Barbare. Étant donné vos dégâts, l’ennemi risque de regretter son échec.



Les meilleurs dons pour Karlach

En suivant notre build pour Karlach, vous choisir un don au niveau 4 (Barbare 4), 9 (Guerrier 4) et 12 (Barbare 8). Voici les meilleurs dons pour ce build :

Cogneur Lourd : Ce don permet d’augmenter de 10 les dégâts de toutes vos attaques à l’arme de corps à corps, au prix d’un malus conséquent de -5 au jet d’attaque. Grâce à Témérité qui vous donne systématiquement un avantage sur vos attaques, vous pourrez tout de même toucher la majorité de vos coups et profiter de dégâts impressionnants. Don à choisir au niveau 4 (Barbare 4)

Ce don permet d’augmenter de 10 les dégâts de toutes vos attaques à l’arme de corps à corps, au prix d’un malus conséquent de -5 au jet d’attaque. Grâce à Témérité qui vous donne systématiquement un avantage sur vos attaques, vous pourrez tout de même toucher la majorité de vos coups et profiter de dégâts impressionnants. Amélioration de caractéristiques (Force +2) : Améliorer votre Force a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Barbare. La Force améliore principalement vos dégâts et vos chances de toucher vos attaques. Don à choisir au niveau 9 (Guerrier 4) et au niveau 12 (Barbare 8)

Améliorer votre Force a de nombreux bénéfices dans le cadre d’un build Barbare. La Force améliore principalement vos dégâts et vos chances de toucher vos attaques.

Les meilleurs équipements pour Karlach

Karlach cherche à infliger autant de dégâts que possible, et c’est pourquoi l’élément principal de votre build devrait être une bonne arme de corps à corps à deux mains. Vous en trouverez tout au long de votre aventure, et il est même possible d’en acquérir une dès le tutoriel à bord du Nautiloïde, en venant à bout du diable dans le combat final (ou en lui volant grâce au sort de Clerc Injonction).

Pour votre équipement, concentrez-vous sur tout ce qui peut vous donner des boosts lorsque vous ne portez pas d’armure, ou augmente votre survivabilité ou vos dégâts en attaquant à l’arme.

Gardez bien en tête que vous ne pouvez équiper aucun objet comportant la mention Armure légère, Armure intermédiaire ou Armure lourde, au risque de perdre plusieurs passifs clés du Barbare.

Progression du build de Karlach

Maintenant que vous avez bien assimilé les composantes d’un bon build Barbare/Guerrier pour Karlach, voici un guide de progression pour vous aider à choisir vos actions et vos dons à chaque niveau gagné dans Baldur’s Gate 3.

Ce build se repose sur les forces du Barbare auxquelles viennent s’ajouter quelques excellents outils du Guerrier et de sa sous-classe Maître de guerre.

Niveau Classe Progression 1 Barbare 1 Caractéristiques : Force 16, Dextérité 14, Constitution 16, Intelligence 8, Sagesse 10, Charisme 10 – Compétences : Perception, Nature 2 Barbare 2 – 3 Barbare 3 Sous-classe : Berserker 4 Barbare 4 Don : Cogneur Lourd 5 Barbare 5 – 6 Guerrier 1 Style de combat : Armes à deux mains 7 Guerrier 2 – 8 Guerrier 3 Sous-classe : Maître de guerre – Manœuvres : Attaque menaçante, Attaque précise, Riposte 9 Guerrier 4 Don : Amélioration de caractéristiques (Force +2) 10 Barbare 6 – 11 Barbare 7 – 12 Barbare 8 Don : Amélioration de caractéristiques (Force +2)

Conseils et astuces

N’utilisez pas directement l’action Témérité. Cochez plutôt les cases de gauche et de droite dans l’onglet Réactions de vos capacités (touche K), afin que le jeu vous demande si vous souhaitez activer Témérité lorsque vous êtes sur le point de rater une attaque.

Abusez de votre capacité à lancer pour une Action bonus. Lancer un adversaire dans un gouffre ou en bas d’une falaise peut être plus efficace qu’une attaque.

Utilisez Fougue afin de porter jusqu’à 5 attaques par tour (voire 7 avec Hâte ou une Potion de Vitesse) et ainsi infliger des dégâts colossaux à un ennemi dangereux.

Vous pouvez activer ou désactiver le don Cogneur Lourd à tout instant. Pensez à le désactiver lorsque l’adversaire que vous attaquez a très peu de PV, afin d’augmenter vos chances de toucher.

Voici qui conclut notre guide pour bien jouer Karlach dans Baldur’s Gate 3. Vous hésitez encore quant à la classe de votre personnage ? Jetez un coup d’œil à notre tier list des classes dans Baldur’s Gate 3.