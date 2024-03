La légende de Donjons et Dragons immortalisée dans un secret de Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 rend hommage à l’un des monstres les plus mortels de l’univers Donjons and Dragons et à l’homme qui a osé le combattre.

Construit dans l’univers de D&D, Baldur’s Gate regorge de lore à chaque coin. La plus récente addition liée à cela a été découverte par un joueur explorant l’une des zones de l’Acte 3.

Une tombe renversée peut être trouvée lors de l’exploration dans l’Acte 3. En s’approchant de la tombe, un texte apparaît à l’écran qui lit l’épitaphe de la personne enterrée là.

« Flandro ‘Tarrasque-Mordeur’ Grassley – Le chasseur chassé, le mordeur mordu. »

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Tarrasque, il s’agit d’une créature semblable à Godzilla trouvée dans Donjons et Dragons. Couvert de pointes avec de grandes cornes, le Tarrasque n’est pas une créature à prendre à la légère, ce qui rend l’exploit de même tenter de mordre la créature d’autant plus héroïque.

L’histoire de Flandro Grassley n’est pas présente dans l’histoire principale de Baldur’s Gate, mais l’easter egg est néanmoins impressionnant.

C’est quelque chose qui a également fasciné d’autres fans de la franchise, basé sur les commentaires sous le post Reddit où cela a été découvert.

« Pour être honnête, je suis assez impressionné qu’il soit allé aussi loin que son épitaphe le suggère. » a dit un fan dans les commentaires.

Un autre commentaire a été fait à propos d’une interaction plus tard dans l’Acte 3. Tav et ses compagnons sont confrontés à une araignée. Si interagie plusieurs fois, cela peut aboutir à ce que votre Tav lèche le sang de l’araignée.

À quoi Gale répondra avec « Arrête de lécher cette chose maudite ! » Ce qui a poussé les joueurs à comparer les similarités entre l’araignée et le Tarrasque.

« Arrête de mordre cette chose maudite ! » a plaisanté un autre utilisateur.

Que cette tombe et cette épitaphe signifient que Baldur’s Gate aura bientôt son propre Tarrasque est inconnu, bien que l’idée d’introduire la créature dans l’univers reste une possibilité intéressante.