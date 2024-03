Un joueur termine Baldur’s Gate 3 à l’aide d’une simple torche

Les fans de Baldur’s Gate 3 sont ébahis après qu’un joueur a partagé comment il a battu tout le jeu en utilisant seulement une torche comme arme.

Baldur’s Gate 3 a été l’un des jeux les plus importants de 2023. Remportant le prix du Jeu de l’Année et continuant de faire croître sa communauté déjà massive et dévouée.

Ce qui rend Baldur’s Gate 3 si rejouable, c’est l’opportunité de créativité et de liberté tout au long du jeu. Les joueurs peuvent traverser l’histoire encore et encore, changeant leur classe, les choix dans le jeu, et plus encore dans un effort pour altérer complètement leur expérience de jeu.

Une torche suffit à ce joueur pour terminer Baldur’s Gate 3

Cependant, certains joueurs ont poussé cela à un niveau supérieur, partageant leurs playthroughs uniques et hors du commun en ligne. Récemment, le streamer cRPG Bro a publié un clip dans lequel il se concentre sur ce qu’il appelle “l’arme la plus simple de toutes”, la torche.

La vidéo YouTube, qui dure au total 13 minutes, détaille comment les fans de Baldur’s Gate 3 peuvent terminer tout le jeu en utilisant rien de plus que leur torche fiable et quelques consommables et améliorations particuliers.

Le créateur de contenu BG3 a expliqué au début de la vidéo, “Pour le guide BG3 d’aujourd’hui, nous avons une autre construction amusante et unique. Une qui consiste tout simplement à frapper les ennemis sur la tête avec des armes Torch.”

“Bien qu’étant plus comme des outils que des armes, les torches peuvent être étonnamment fortes, Avec l’équivalent des dégâts d’une épée longue qui est aussi toujours en feu pour encore plus de puissance.”

Les fans ont rapidement inondé la section des commentaires de la vidéo YouTube, partageant leurs louanges pour cRPG Bro et cette construction unique. Un utilisateur YouTube a commenté, “Je vais devoir essayer ça, c’est hilarant, super vidéo !”

Un autre a ajouté, “Qui gagnerait ? Dragon mort-vivant ancien ou un connard avec un bâton chaud.”

Le temps nous dira quelle sera la prochaine construction bizarre de Baldur’s Gate 3. Cependant, nous nous assurerons de vous tenir informés de toutes les parties du jeu chez Dexerto.

