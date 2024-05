XDefiant confirme l’absence de mécanique “pay-to-win” pour garantir l’équité du jeu

Avant que les joueurs ne s’inquiètent de la disponibilité du contenu de XDefiant, les développeurs ont confirmé que le jeu ne comportera pas de mécaniques “pay-to-win” et ont expliqué comment la monétisation fonctionnera dans le jeu.

XDefiant sort officiellement le 21 mai, mettant fin à une longue attente pour son lancement mondial et offrant aux fans une expérience FPS thématique Ubisoft à apprécier.

Comme d’autres jeux de tir à la première personne modernes, XDefiant proposera une grande variété de contenus que les joueurs pourront débloquer, du Passe de combat aux cosmétiques supplémentaires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela a amené les joueurs à se demander comment le contenu sera inclus et s’il y aura des offres pay-to-win comme dans d’autres jeux populaires.

Et rapidement, l’équipe de développement a répondu à ces préoccupations et a confirmé que XDefiant ne comportera pas de mécaniques “pay-to-win”. De plus, tout contenu de jeu achetable ayant un impact sur le gameplay sera également disponible via des défis.

En outre, les développeurs ont l’intention de récompenser le temps et l’engagement des joueurs dans “toutes les parties, victoires et même défaites”, chaque partie comptant pour débloquer du contenu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici une liste de tout le contenu que XDefiant offrira gratuitement :

Récompenses gratuites du Passe de combat

Défis quotidiens et hebdomadaires en jeu

Défis Ubisoft Connect

Maîtrise des armes (avec mises à jour régulières)

Récompenses communautaires (Twitch Drops, giveaways, et événements en jeu)

Ubisoft XDefiant proposera du contenu cosmétique gratuit pour les personnages, les armes et bien plus encore.

Dans leur communiqué, les développeurs ont partagé que le jeu proposera du contenu supplémentaire que les joueurs pourront acheter s’ils le souhaitent. Cela inclura une option Premium pour le Passe de combat, des cosmétiques pour les personnages et les armes, des déblocages de factions, des arrière-plans de cartes de joueur, des animations, et plus encore.

Tout cela sera purement cosmétique et n’affectera pas le gameplay de XDefiant, permettant à tous les joueurs, qu’ils décident ou non d’investir de l’argent dans les cosmétiques, de profiter du même jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Suivant leur relation étroite avec la communauté, l’équipe de XDefiant s’est engagée à considérer, au fur et à mesure de la progression du jeu, les retours des joueurs, les sondages et les données en jeu pour garantir des “options de personnalisation équitables et engageantes”.