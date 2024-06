Tous les camouflages de maîtrise de XDefiant et comment les débloquer

XDefiant propose plusieurs camouflages de maîtrise d’armes que les joueurs peuvent exhiber en jeu. Voici comment débloquer tous les camouflages de maîtrise dans XDefiant, y compris Bronze, Argent et Or.

XDefiant est désormais bien lancé, offrant aux joueurs une tonne de contenu à débloquer et à explorer, y compris un vaste choix d’armes. De plus, le jeu propose plusieurs camouflages de maîtrise que les joueurs peuvent obtenir pour montrer leur prouesse en partie et intimider leurs adversaires.

Suite à la mise à jour de XDefiant du 18 juin, les exigences pour obtenir chaque camouflage de maîtrise ont été mises à jour. Voici comment débloquer chaque camouflage de maîtrise dans XDefiant.

Sommaire

Pour débloquer les camouflages de maîtrise dans XDefiant, vous devrez monter le niveau de votre arme jusqu’au niveau indiqué en jeu pour recevoir le camouflage de maîtrise correspondant. Le jeu utilise un système de camouflage de maîtrise comprenant le Bronze, l’Argent et l’Or, sans aucun défi en jeu requis.

Gardez à l’esprit que les camouflages de maîtrise peuvent être débloqués pour n’importe quelle arme disponible dans le jeu, donc quel que soit la catégorie.

Sur ce point, voici comment débloquer les camouflages de maîtrise Bronze, Argent et Or dans XDefiant.

Comment obtenir le camouflage de maîtrise Bronze dans XDefiant

Ubisoft

Pour obtenir le camouflage de maîtrise Bronze de XDefiant, vous devrez atteindre le niveau d’arme 100 avec l’arme de votre choix.

Comment obtenir le camouflage de maîtrise Argent dans XDefiant

Ubisoft

Pour obtenir le camouflage de maîtrise Argent de XDefiant, vous devrez atteindre le niveau d’arme 150 avec votre arme préférée. Comme pour les autres camouflages, maximiser l’XP de l’arme que vous obtenez sera crucial, donc activer des boosters d’XP est indispensable.

Comment obtenir le camouflage de maîtrise Or dans XDefiant

Ubisoft

Pour obtenir le camouflage de maîtrise Or de XDefiant, vous devrez atteindre le niveau d’arme 200 avec l’arme de votre choix. Cela peut prendre du temps, alors, concentrez-vous sur l’arme sélectionnée et activez tous les boosters d’XP d’arme pour accélérer cette progression.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les camouflages de maîtrise dans XDefiant, y compris comment débloquer les camouflages Bronze, Argent et Or.

