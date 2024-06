Un dev de XDefiant confirme l’arrivée d’un système de Prestige et une refonte de la progression

Le système de progression des armes de XDefiant a subi d’importants bouleversements, rendant beaucoup plus difficile l’obtention des skins de maîtrise. Cependant, ces changements visent également à préparer l’arrivée d’un système de Prestige.

La progression au-delà du déblocage des armes et des camouflages dans XDefiant est assez limitée, et les joueurs ont alors réclamé des améliorations majeures pour rester engagés. C’est pourquoi le choix des développeurs de réduire le taux de progression de la maîtrise des armes a été controversé.

Mark Rubin, le producteur exécutif du jeu a expliqué pourquoi l’équipe de développement a décidé d’augmenter les exigences de niveau pour la maîtrise des armes dans leurs changements de progression des armes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Les accessoires pour les armes affectent le gameplay. Et les gens débloquaient les accessoires plus lentement que prévu. L’accélération de la progression des niveaux est une réponse à cela. La maîtrise des armes, en revanche, n’affecte pas le gameplay et est censée être quelque chose de spécial qui montre votre dévouement à une arme. Et donc, le rééquilibrage des niveaux répond à cela.“

Ubisoft

Ainsi, même si les niveaux de maîtrise des armes ont considérablement augmenté, ce qui semble rendre l’obtention du skin Or beaucoup plus difficile, la réalité est que c’est un “changement parallèle” en raison de la progression accélérée des armes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela fait partie d’un effort continu pour offrir aux joueurs beaucoup plus à faire une fois qu’ils ont débloqué toutes les armes.

“Un système de Prestige arrive. Une nouvelle version de la maîtrise des armes arrive. Et d’autres formes de progression arrivent“, a affirmé Mark Rubin.

Bien que cela soit passé inaperçu à l’époque, le système de Prestige dans XDefiant a été confirmé il y a des mois. En janvier 2024, bien avant la date de sortie officielle de XDefiant, Rubin avait déjà affirmé que le Prestige aurait un système “annuel” afin de maintenir les choses attrayantes.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les développeurs de XDefiant confirment un énorme nerf des snipers

L’article continue après la publicité

“Nous voulons avoir le système de Prestige classique, mais nous reconnaissons aussi que dans des jeux comme CoD, vous obtenez un nouveau set de prestiges chaque année (comme un nouveau jeu), et nous sommes un jeu conçu pour durer des années, donc nous envisageons possiblement des Prestiges annuels.“

Bien que certains joueurs ne soient pas très satisfaits de l’offre actuelle de XDefiant en matière de progression globale, les développeurs travaillent sur des moyens de récompenser les plus grands fans du jeu.

La saison 1 répondra certainement à certaines préoccupations de ces fans.

L’article continue après la publicité