Phantom ou Vandal ? Riot résout enfin ce débat sur Valorant

Riot Games a récemment publié un article de sa série Valorant Data Drop sur le fameux débat entre la Vandal et la Phantom.

Depuis la sortie de Valorant, les joueurs ont dû faire face à une décision terrible à chaque round d’achat : acheter la Phantom ou la Vandal ? Ces deux fusils ont leurs forces et leurs faiblesses, et les joueurs se sont longtemps demandé quelle arme était la meilleure.

Chaque joueur s’est également déjà demandé s’il devait passer d’une arme à l’autre après avoir raté un tir avec la Vandal ou après avoir infligé 140 points de dégâts dans la tête avec la Phantom.

Alors afin de résoudre ce débat de longue date, Riot a publié un article en utilisant les données des parties pour essayer de déterminer quel fusil est le meilleur.

L’utilisation de la Vandal dans Valorant

Dans l’article de Riot, les données montrent que la Vandal est l’arme la plus choisie en compétition, à la fois dans les parties en Ranked et professionnelles. Cette arme a un taux de mortalité de 100% lorsqu’elle touche un tir à la tête sans pénétrer un mur, car elle inflige 160 points de dégâts à la tête, et a une meilleure distribution des kills que la Phantom à 20-25 mètres et plus.

“Si vous tirez tout le temps à la tête, la Vandal est peut-être faite pour vous.”, déclare l’article.

L’utilisation de la Phantom dans Valorant

La Phantom n’est peut-être pas l’arme la plus choisie en Ranked et dans le monde professionnel, et pourtant, elle bat la Vandal en termes de kills à courte portée.

Dans ce même graphique de distribution des kills, la Phantom tue systématiquement les ennemis à des distances plus courtes beaucoup mieux que la Vandal. Avec la Phantom, les joueurs font en général beaucoup plus de kills à 10-15 mètres.

Cette arme a également une meilleure chance d’obtenir des multi-kills à courte portée, autour de 15 mètres, en arrosant, selon l’article.

“Si vous êtes plutôt du genre à arroser généreusement, essayez alors la Phantom.” explique l’article. Riot a également abordé le scénario dans lequel les utilisateurs de la Phantom n’infligent que 140 points de dégâts après un tir à la tête. Selon leurs données, lorsqu’un joueur utilisant la Phantom inflige un tir à la tête de 140 dégâts à 15-30 mètres contre un joueur Vandal, le joueur avec la Phantom gagne le duel 78% du temps.

Le verdict final

Riot n’a pas donné de jugement décisif sur le fait qu’une arme est meilleure que l’autre et a plutôt dit que la réponse est subjective et situationnelle. Si les joueurs sont plus à l’aise pour tenir de longues lignes et prendre des duels, la Vandal est alors un choix optimal.

Cependant, si un joueur est plus habitué à tenir des lignes rapprochées ou arroser à travers des fumées, alors la Phantom est le meilleur choix.

“La Phantom et la Vandal sont toutes les deux viables dans la plupart des situations. Tant que vous comprenez comment utiliser les forces respectives de chaque fusil, tout ira bien”, a déclaré Carson Downhan, chercheur de l’équipe Insight de chez Riot Games.